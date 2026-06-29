Почему яблоки из супермаркетов могут быть опасными: врач объяснил риски

В чем опасность яблок из супермаркетов / © unsplash.com

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Потребление яблок из супермаркета может нести скрытые риски для здоровья кишечника из-за особенностей их обработки перед продажей. Австралийский гастроэнтеролог рассказал, почему избегает яблок из супермаркетов.

Об этом пишет Daily Mail.

В чем опасность яблок из супермаркетов: позиция гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог из Мельбурна доктор Пол Фрумс рассказал, почему он лично избегает яблок из супермаркетов и что покупает вместо них. По словам медика, яблоки от природы выделяют тонкий слой воска, защищающий их от высыхания и порчи. Но при промышленной переработке яблоки тщательно моют, и поэтому удаляется натуральная защита.

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Чтобы компенсировать потерю и продлить срок хранения, перед отправкой на прилавки яблоки часто покрывают искусственным пищевым воском. Главная опасность состоит в том, что этот синтетический слой может консервировать под собой остатки пестицидов и инсектицидов.

Их тяжело вымыть обычной водой. Чтобы продемонстрировать проблему, врач показал, как обычным ножом счищает плотный слой налета с купленного в магазине яблока.

«Вы еще покупаете яблоки из супермаркета? И едите шкурку? Вот что вы действительно потребляете! Яблоки из супермаркета покрыты слоем синтетического воска, который наносится при обработке. В кожуре яблок содержится большинство клетчатки и полифенолов — именно тех питательных веществ, которые питают полезные кишечные бактерии и поддерживают функцию кишечного барьера».

Для тех, кто не может отказаться от покупки яблок в супермаркетах, специалист рекомендует тщательно очищать плоды от кожуры.

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«Если вы хотите есть яблоки, купленные в супермаркете, это нормально. Просто безопаснее для вашего здоровья, если вы почистите их», — говорит гастроэнтеролог.

Врач добавил, что по возможности стоит покупать органические яблоки, которые не обрабатывают воском и химикатами, и которые можно есть с кожурой. Гастроэнтеролог подчеркнул, что организму нужно больше настоящей пищи — органических продуктов.

Большие торговые сети постепенно реагируют на такие беспокойства покупателей. В 2017 году австралийские сети Coles и Woolworths объявили о поэтапном отказе от обработки яблок воском. Coles стал первым крупным ритейлером в стране за последние десятилетия, внедрившим такую практику.

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Напомним, что хотя защитный воск на магазинных яблоках безопасен для здоровья, многие люди предпочитают удалять его, чтобы сделать фрукты более натуральными перед употреблением.

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Избавиться от этого слоя и остатков грязи можно с помощью простой кулинарной щетки или чистой губки, осторожно протирая плоды под струей теплой воды.

Если восковой налет слишком плотный, эффективно сработает обычный столовый уксус. Нужно нанести несколько капель на влажную ткань, аккуратно протереть кожуру круговыми движениями, а после этого обязательно тщательно промыть яблоко чистой водой.

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