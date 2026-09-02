Просыпаетесь посреди ночи?: врачи назвали 4 симптома, которые категорически нельзя игнорировать

Ночные судороги, потливость и остановка дыхания во сне нуждаются в лечении / © Фото из открытых источников

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Периодические проблемы со сном могут возникать у каждого человека, однако регулярное пробуждение от дискомфорта – это повод для медицинского обследования. Врачи выделяют главные сигналы организма, которые нельзя долго игнорировать.

Об этом пишет Egészségkalauz.

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1. Болезненные ночные судороги и синдром беспокойных ног

Внезапное и болезненное сокращение мышц икр, бедер или стоп часто возникает из-за недостатка жидкости, дефицита магния или избыточной физической нагрузки днем. Врачи советуют обязательно обращаться за помощью, если спазмы сопровождаются отеком, краснотой кожи или слабостью.

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Другим тревожным симптомом является синдром беспокойных ног — непреодолимое желание двигать конечностями, что мешает уснуть и истощает нервную систему.

2. Частое ночное мочеиспускание

Регулярная потребность просыпаться для посещения туалета требует внимания, если вы не пили много жидкости перед сном. По словам специалистов, постоянные ночные походы в туалет могут указывать на:

инфекции мочевыводящих путей;

развитие сахарного диабета;

увеличение предстательной железы;

прогрессирование хронической болезни почек

3. Сильная ночная потливость

Если вы просыпаетесь посреди ночи из-за того, что ваша пижама и постельное белье насквозь мокрые – это серьезный колокольчик.

Такое состояние требует срочной консультации с врачом, особенно, когда он дополнительно сопровождается лихорадкой, беспричинной потерей веса или внезапной слабостью.

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4. Внезапная удушье (апное) и учащенное сердцебиение

Пробуждение от ощущения удушья или недостатка воздуха часто является признаком опасного апноэ во сне. Из-за периодических остановок дыхания снижается уровень кислорода в крови, сильно перегружающий сердце.

Пробуждение от резкого сердцебиения может быть следствием сильного стресса. Однако медики отмечают, что необходимо вызвать скорую , если удушье или быстрый пульс сопровождаются болью в груди, головокружением или посинением губ.

Помимо физических проявлений специалисты советуют обращать внимание на психологические аспекты: частые кошмары, лунатизм и разговоры во сне. Если плохие сны регулярно портят ваше самочувствие на следующий день, это может быть проявлением скрытой депрессии, тревоги или посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, одна ночь без сна может заметно повысить уровень тревожности на следующий день. Исследование показало, что после 24 часов без отдыха мозг "теряет тормоза" и хуже контролирует реакцию на потенциальные угрозы.

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