Протеин каждый день: кому он действительно нужен, а кому может навредить

Протеиновый коктейль / © Credits

Реклама

Протеиновый порошок стал привычной добавкой к полосе, йогуртам, кофе и выпечке. Однако ежедневное его употребление нужно далеко не всем.

Об этом говорится в материале Martha Stewart.

Реклама

Диетологи объясняют: для большинства здоровых взрослых протеиновый порошок может быть безопасным при умеренном потреблении, но во многих случаях необходимое количество белка можно получить из обычной пищи.

Реклама

Кому может понадобиться протеин

Дополнительный источник белка может оказаться полезным людям, которым сложно набрать его достаточное количество из рациона. В частности, речь идет о:

спортсменов и активно занимающихся силовыми тренировками;

пожилых людей, стремящихся сохранить мышечную массу;

вегетарианцев и веганов;

людей, восстанавливающихся после болезни, операции или травмы;

тех, кто имеет насыщенный график и не всегда может полноценно поесть;

худеющих людей и одновременно пытающихся сохранить мышцы.

В то же время диетолог Джейми Гнау отмечает: протеиновые добавки следует использовать прежде всего тогда, когда потребность в белке не удается покрыть обычными продуктами.

Можно ли пить протеин каждый день

По словам диетологии Изабель Балади, для большинства здоровых взрослых ежедневное употребление протеинового порошка в целом допустимо, если человек не получает избыточного количества белка и учитывает его в своем рационе.

Безопасность зависит от общепита, состояния здоровья и качества самой добавки.

Реклама

Чрезмерное потребление может иметь нежелательные последствия. Некоторые порошки содержат лактозу, сахарные спирты или большое количество дополнительных ингредиентов, способных вызывать вздутие, газообразование или диарею.

Людям с острыми или хроническими заболеваниями почек повышать потребление белка без консультации с врачом не рекомендуют, поскольку это может создавать дополнительную нагрузку на органы.

Отдельно следует учитывать калорийность: некоторые протеиновые смеси могут способствовать набору веса, если их добавлять в рацион без учета общей калорийности.

Как выбрать протеиновый порошок

Эксперты советуют внимательно читать состав и отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством добавленного сахара, ароматизаторов и других добавок.

Реклама

Также желательно выбирать протеин, прошедший независимое лабораторное тестирование. На упаковке могут быть отметки NSF Certified for Sport, Informed Choice или USP.

Такие сертификаты не гарантируют эффективности продукта, но подтверждают, что состав проверяли независимые лаборатории.

Диетологи также рекомендуют избегать так называемых запатентованных смесей, если производитель не указывает точное количество отдельных ингредиентов.

Главный принцип прост: протеиновый порошок может быть удобным способом подобрать белок, но не должен автоматически заменять полноценное питание.

Отметим, что белок ассоциировался преимущественно со спортзалами, фитнес-коктейлями и рационом профессиональных спортсменов. Но сегодня нутрициологи все чаще говорят, что именно протеин может стать одним из ключевых элементов здорового старения для женщин.

Новости партнеров