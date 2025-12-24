- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 2 мин
С 1 января в Украине стартует важная вакцинация: кого будут прививать бесплатно
В Украине начнется обязательная вакцинация девушек-подростков, что позволит значительно снизить уровень онкологических заболеваний в будущем.
Долгожданная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) уже на складе Медицинских закупок Украины (МЗУ). До конца декабря препараты развезут в больницы всех областей, чтобы после Нового года начать кампанию иммунизации. Прививка обязательна для девушек в возрасте 12-13 лет.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Кого и когда будут прививать
Согласно обновленному Национальному календарю прививок, вакцинация стартует с 1 января 2026 года.
Целевая группа – девушки в возрасте 12–13 лет. Для них прививка будет бесплатной и обязательной.
Какая вакцина приехала
МЗУ закупили американскую вакцину Гардасил (производитель Merck Sharp & Dohme). Это современный девятивалентный препарат, защищающий от 9 типов вируса папилломы, включая наиболее опасные онкогенные типы (16 и 18).
"Первая партия будет развезена в регионы до конца декабря... Поставка остальных объемов запланирована летом 2026 года", - отметили в ведомстве.
Государству удалось закупить этот дорогостоящий препарат по специальной пониженной цене благодаря прямым договорам с производителем.
Почему это жизненно важно
Вирус папилломы человека (ВПЧ) передается по большей части половым путем и является главной причиной рака шейки матки (до 70% случаев).
Статистика в Украине неутешительная:
Ежегодно регистрируют около 3000 случаев рака шейки матки.
Смертность от этой болезни у нас в 2,5 раза выше , чем в странах ЕС.
Вакцинация в подростковом возрасте (до начала половой жизни) формирует иммунитет, защищающий женщину от инфицирования и развития рака в будущем. Подобные программы иммунизации уже работают в 149 странах мира.
Напомним, с 1 января в Украине обновляется Национальный календарь прививок — и это важные изменения для тысяч украинских семей. Изменения вводятся на основе современных научных данных и опыта других стран.