Сахар в крови прыгает после еды: какие продукты могут это сгладить

Сахар в крови (иллюстративное фото) / © Freepik

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Уровень сахара в крови естественно изменяется в течение дня, особенно после еды. Полностью избежать повышения глюкозы после еды невозможно и не нужно — это нормальный физиологический процесс. Значительно важнее, насколько сахар повышается и снижается после еды.

Об этом рассказывает Egeszseg Kalauz.

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На это влияет не только количество сладкого. Большое значение имеет общий состав рациона: сочетание углеводов с клетчаткой, белком и полезными жирами помогает замедлить пищеварение и всасывание глюкозы.

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Овсянка

Овсянка. / © Фото из открытых источников

Овсянка содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение и усвоение питательных веществ. Благодаря этому уровень сахара после еды может повышаться постепенно.

В то же время, лучше выбирать обычную овсянку без добавленного сахара, а не сильно обработанные каши быстрого приготовления. Ее можно сочетать с натуральным йогуртом, орехами или семечками и небольшой порцией фруктов.

Бобовые

Чечевица. / © Freepik

Чечевица, фасоль, нут и горох содержат одновременно углеводы, много клетчатки и растительный белок. Поэтому они обычно усваиваются медленнее, чем рафинированные источники углеводов.

Овощи

Овощи. / © Associated Press

Брокколи, цветная капуста, перец, помидоры, кабачки, огурцы, баклажаны и листовая зелень содержат относительно мало усвояемые углеводы, но много клетчатки и микроэлементов.

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Овощи могут занимать значительную часть тарелки, а дополнять их следует источником белка и умеренной порцией углеводов.

Цельнозерновые продукты

Хлеб цельнозерновой. / © Freepik

Вместо продуктов из белой муки следует чаще выбирать овсянку, ячмень, булгур, гречку или бурый рис. Они содержат больше клетчатки и имеют менее обработанную структуру.

Впрочем, даже цельнозерновые продукты содержат углеводы, поэтому размер порции тоже имеет значение.

Яйца и другие источники белка

Яйца / © Фото из открытых источников

Яйца содержат мало углеводов и много белка, поэтому сами по себе не приводят к такому резкому повышению сахара, как продукты с большим количеством быстрых углеводов.

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Например, завтрак из яиц, цельнозернового хлеба и овощей имеет совсем другой состав, чем сладкая выпечка с подслащенным напитком. Альтернативой яйцам могут быть рыба, нежирное мясо, тофу или молочные продукты.

Натуральный йогурт и орехи

Натуральный йогурт может быть хорошим источником белка, однако следует проверять этикетку: фруктовые варианты нередко содержат добавленный сахар. Лучше выбирать натуральный или греческий йогурт без подсластителей и добавлять ягоды или орехи.

Орехи и семена также содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры, но из-за высокой калорийности достаточно небольшой порции.

Фрукты не следует исключать

Фрукты содержат природные сахара, но одновременно снабжают организм клетчаткой, водой и витаминами.

При этом целый апельсин и стакан апельсинового сока – не одно и то же. Сок можно выпить очень быстро и получить сахар сразу из нескольких фруктов, потеряв значительную часть клетчатки.

Рыба и авокадо

Рыба практически не содержит углеводов, но является источником белка. Жирная морская рыба – лосось, сардины и скумбрия – также содержит омега-3 жирные кислоты.

Авокадо содержит мало сахара, зато много клетчатки и мононенасыщенных жиров. Его можно добавлять к цельнозерновому тосту, яйцам, салатам или овощам.

Важно именно сочетание продуктов

Один и тот же продукт может по-разному влиять на уровень глюкозы в зависимости от того, с чем его есть.

Клетчатка, белок и жиры могут замедлять опорожнение желудка и всасывание углеводов, уменьшая резкий скачок сахара после еды. Поэтому к источнику углеводов следует добавлять овощи, белок и при необходимости полезные жиры.

Также стоит обращать внимание на напитки: сладкая газировка, энергетики, подслащенный кофе, холодный чай и фруктовые соки могут содержать много быстроусвояемого сахара. Более простой альтернативой остаются вода, несладкий чай или кофе без сахара.

Кроме питания, помочь может и короткая прогулка после еды: при движении мышц используют глюкозу, а регулярная физическая активность в долгосрочной перспективе может улучшать чувствительность к инсулину.

В то же время, одного «чудодейственного» продукта, который сам по себе нормализует уровень сахара, не существует. Более важный общий рацион: больше клетчатки, меньше рафинированных углеводов и добавленного сахара, достаточное количество белка и полезных жиров.

Напомним, многие люди с повышенным уровнем сахара или тщательно следящие за своим питанием часто пытаются избегать бананов из-за их сладкого вкуса. Однако современные диетологические исследования показывают, что этот фрукт не опасен, если знать правила его потребления и понимать влияние на организм.

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