Секрет номер один для завтрака, если вы хотите "дожить до 100"

Ведущий исследователь долголетия Дэн Бюттнер, более 20 лет изучающий привычки людей из так называемых "Голубых зон" - регионов, где живут самые здоровые и самые старые люди на планете, раскрыл секрет идеального завтрака для долгой жизни. И, как оказалось, это совсем не яйца, бекон или сладкие хлопья.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

"Когда мы думаем о завтраке, представляем яйца или бекон, но там много насыщенных жиров. Или хлопья - у них слишком много сахара. Люди, живущие более ста лет, начинают день с простых, несладких блюд", - говорит Бюттнер.

По его словам, идеальный завтрак долгожителя — это блюда на растительной основе, богатые клетчаткой и медленными углеводами: в Коста-Рике едят рис с фасолью ( гало пинто ), на Окинаве — мисо-суп и тофу, а на греческой Икарии — чечевицу и цель.

Даже суп минестрони в этих регионах считают обычным утренним блюдом.

"Начните день с растений, а не с обработанной пищи - и получите энергию и здоровье, как у долгожителей", - советует ученый.

Еще один бесплатный "рецепт" долгой жизни

Бюттнер добавляет, что кроме правильного завтрака есть еще один простой и бесплатный способ добавить к своей жизни три года — обычная ходьба.

"Если вы ведете малоподвижный образ жизни и начнете ходить хотя бы 20 минут в день, это может продлить жизнь на три года", - объяснил исследователь.

Ходьба улучшает работу сердца, повышает настроение и снижает риск диабета и сердечных заболеваний. Бюттнер подчеркивает: для пользы не нужно бегать марафоны – достаточно ежедневно больше двигаться и не сидеть на месте.

"Это просто, бесплатно - и мы встретимся, когда вам исполнится сто", - шутит ученый.

Справка

"Голубые зоны" - это регионы, где люди чаще всего доживают до 100 лет. Среди них:

Окинава (Япония)

Сардиния (Италия)

Никойя (Коста-Рика)

Икария (Греция)

Лома-Линда (США)

Их объединяет общая: растительная пища, физическая активность и спокойный темп жизни.

Ранее сообщалось, что путешественник пообщался с окинавцами и рассказал о пяти правилах, которые обеспечивают им долгую жизнь.