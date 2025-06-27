Секрет стройности: как сбросить полкило в неделю без подсчета калорий

Веганская диета позволяет худеть без подсчета калорий

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Отказ от мяса всего на несколько месяцев может помочь вам терять почти полкилограмма в неделю. Неожиданное открытие сделали ученые из США, установив, что взрослые с избыточным весом, придерживавшиеся веганской диеты примерно четыре месяца, похудели в среднем более чем на 6 килограммов.

Об этом пишет Daily Mail.

Этот эффект похудения исследователи связывают с тем, что во время питания мясом, молочными продуктами и яйцами организм производит меньше кислоты во время пищеварения. Считается, что повышенный уровень «диетической кислоты» из продуктов животного происхождения усиливает воспаление, нарушая метаболизм и гормональный баланс, что способствует набору веса. Доктор Хана Кахлеова, ведущий автор исследования, отметила преимущества веганства для похудения и здоровья кишечника.

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В 16-недельном исследовании 62 взрослых с избыточным весом соблюдали либо веганскую, либо средиземноморскую диету. После четырехнедельного перерыва группы менялись диетами. По результатам, веганская диета привела к потере в среднем 6 килограммов за 16 недель (около 0,375 кг в неделю), в то время как средиземноморская диета значительной потери веса не показала.

Ученые рекомендуют включать в рацион больше фруктов, овощей и злаков, обладающих алкализующим действием, таких как листовая зелень, брокколи, ягоды, яблоки, чечевица и киноа.

Однако следует помнить, что полный переход на веганство может иметь риски, связанные с дефицитом витаминов (В12, D, железо, йод), которые преимущественно содержатся в продуктах животного происхождения. Веганам нужно тщательно планировать свой рацион или принимать пищевые добавки и витамины. Также есть обеспокоенность ультра-обработанными веганскими продуктами, которые могут негативно влиять на давление и повышать риск сердечных заболеваний.

Напомним, процесс похудения может быть приятным и вкусным, если вы знаете о правильных и полезных сочетаниях некоторых продуктов. Эксперты назвали лучшие сочетания продуктов , эффективно сжигающих жир.

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