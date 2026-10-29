Слюна на подушке во время сна: когда следует бить тревогу и бежать к врачу

Иногда внезапное слюнотечение может указывать на проблемы со здоровьем / © iStock

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Слюнотечение во время сна обычно абсолютно безвредно и может быть вызвано вашей позой во время сна. Однако в некоторых случаях она может сигнализировать о проблемах с дыханием, нарушении сна или даже неврологическом расстройстве. Эксперты объясняют, когда нет причин для беспокойства и какие предупреждающие признаки не следует игнорировать.

Об этом пишет Egészségkalauz .

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Многим людям неприятно утром обнаружить пятно слюны на подушке, даже если это не проблема для здоровья. Выработка слюны не прекращается и ночью, а во время сна мы проглатываем гораздо реже, чем во время бодрствования. Поэтому может произойти так, что слюна, которая накапливается в полости рта, просто вытекает.

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Семейный врач и специалист по образу жизни Синтия Одогву сказала, что ночное слюнотечение является распространенным явлением даже у здоровых людей и обычно не нуждается в лечении. Однако за этим явлением может стоять несколько факторов. Поэтому особенно следует обратить внимание, если это начинается внезапно, становится очень сильным или сопровождается другими жалобами.

Почему слюна течет изо рта во время сна

Одним из распространенных объяснений является дыхание ртом. Когда человек спит с открытым ртом, слюна может легко вытекать изо рта и попадать на постельное белье. Такой тип дыхания может также пересушить рот, что может изменить способ выработки слюны.

Воздух в вашей спальне может также влиять на это явление. Сухая среда или работающий всю ночь вентилятор могут способствовать сухости во рту. Однако у некоторых людей анатомические отличия, такие как искривление перегородки носа, могут затруднять дыхание через нос.

Поэтому если вы регулярно просыпаетесь с открытым ртом, возможно, вам следует проверить, правильно ли вы дышите через нос.

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Воздействие позы во время сна

Неважно, в какой позе вы спите ночью. Люди, спящие на боку или животе, чаще имеют пятна от слюны на подушках, чем те, кто спит на спине.

Этому простая физическая причина: в определенных положениях сила тяжести облегчает отток слюны изо рта. Поэтому если вы чувствуете это явление лишь изредка и нет никаких других жалоб, обычно нет причин для беспокойства.

Симптом апноэ сна

Другое дело, если слюнотечение сопровождается громким храпом, остановкой дыхания ночью или регулярной бессонницей. В таких случаях может возникнуть вероятность обструктивного апноэ сна. При этом расстройстве сна верхние дыхательные пути неоднократно сужаются или временно блокируются во время сна, что нарушает нормальное дыхание. По этой причине пострадавшие могут чаще дышать ртом, что может способствовать оттоку слюны.

Предупредительным признаком этого состояния может быть просыпание ночью, когда человек хватает воздух, чувствует усталость утром или регулярно чувствует сонливость в течение дня.

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Вы также можете просыпаться со слюнотечением из-за простуды и аллергии. Если слюнотечение возникает во время сезона простуды или аллергии, вероятно, причиной является заложенность носа.

Обычно воздух попадает в дыхательные пути преимущественно через нос. Носовая полость фильтрует, нагревает и увлажняет воздух. Однако, в случае простуды, гриппа или сенной лихорадки, слизистая носа может отекать, что затрудняет дыхание, поэтому пораженный человек чаще дышит ртом во время сна.

В таких случаях ночное слюнотечение обычно уменьшается, поскольку заложенность носа улучшается.

Рефлюкс также может влиять

Мало кто задумывается об этом, но слюнотечение ночью также может быть вызвано проблемами пищеварения. Рефлюкс, то есть обратный поток желудочной кислоты, может вызвать дискомфорт, особенно в положении лежа. Когда кислое содержимое желудка попадает в пищевод, организм может реагировать, вырабатывая больше слюны.

Доктор Хошал Латифзай объясняет, что слюна – это естественный защитный механизм, помогающий разбавлять и нейтрализовать кислоту. Однако повышенное количество слюны может легче вытекать изо рта ночью.

Проблемы с зубами

Состояние полости рта также может играть определенную роль в том, сколько слюны вытекает во время сна. Язвы в полости рта, различные инфекции и определенные стоматологические аномалии могут изменить выработку слюны или осложнить ее содержание в полости рта.

Особый интерес представляет состояние, называемое открытым прикусом, при котором части верхних и нижних зубов не соприкасаются должным образом, даже когда челюсть закрыта. Это может способствовать утечке слюны.

Плохо подогнанные зубные протезы и использование ночной капы могут способствовать проблеме. Если слюнотечение началось после использования нового стоматологического аппарата, следует обратиться к стоматологу для проверки его совместимости.

Неврологические заболевания

Это также может являться признаком болезни Паркинсона и других неврологических заболеваний. Хотя обычно это безвредно, новое, постоянное и значительное слюнотечение иногда может являться признаком неврологической проблемы.

Некоторые неврологические заболевания могут изменить способ глотания или движения мышц, помогающих держать рот закрытым.

К примеру, распространенной проблемой при болезни Паркинсона является накопление слюны. Это не обязательно потому, что организм производит слишком много слюны, а потому, что пациент глотает реже или с большим трудом.

С возрастом также может изменяться мышечная функция рта и верхних дыхательных путей, что может увеличить вероятность слюнотечения у некоторых людей.

Однако важно отметить, что слюнотечение ночью само по себе не означает, что у кого-то болезнь Паркинсона или другое неврологическое заболевание.

Обследование особенно необходимо, если жалоба сопровождается трудностями глотания, изменениями речи или другими неврологическими симптомами.

Побочный эффект лекарства

Если слюнотечение возникло после начала приема нового препарата или изменения дозы, следует исследовать возможную связь. Некоторые лекарства могут непосредственно увеличивать выработку слюны, в то время как другие препараты могут влиять на глотательный рефлекс.

Например, препараты, содержащие активный ингредиент клоназепам, могут в некоторых случаях вызывать увеличение выработки слюны, тогда как препараты, содержащие алпразолам, чаще вызывают сухость во рту.

Антипсихотический препарат рисперидон также может вызвать увеличение выработки слюны и затруднение глотания у некоторых пациентов. Опиоидные обезболивающие могут также влиять на функцию глотания.

Другие препараты, включая некоторые антидепрессанты, антигистаминные препараты и препараты, влияющие на функцию мочевого пузыря, могут вызвать сухость во рту.

Эксперты предупреждают, что не следует самостоятельно прекращать лечение, даже если вы подозреваете побочный эффект лекарства. Внезапное прекращение приема некоторых седативных препаратов может спровоцировать серьезные симптомы отмены, даже судороги.

У детей могут быть другие причины

В детском возрасте повышенное слюнотечение ночью часто может быть вызвано особенностями работы верхних дыхательных путей. Увеличенные миндалины или миндалины могут препятствовать правильному носовому дыханию, поэтому ребенок может держать рот открытым во время сна.

Если слюнотечение сопровождается регулярным храпом, беспокойным сном или затрудненным дыханием, следует проконсультироваться с педиатром.

В зависимости от симптомов также может потребоваться обследование уха-горла-горла.

Когда следует обратиться к врачу

Периодическое слюнотечение обычно не является проблемой. Однако изменение может являться признаком чего-то серьезного, особенно если вы никогда раньше с ним не сталкивались.

По словам доктора Синтии Одогву, к врачу следует обратиться, если слюнотечение начинается внезапно, становится чрезвычайно обильным или настолько частой, что пропитывает вашу подушку или ночную рубашку.

Также важно знать об этом, если слюнотечение сопровождается кашлем, удушьем, затрудненным глотанием или непонятной потерей веса. Постоянное слюнотечение также может раздражать кожу вокруг рта и мешать речи.

Особенно важно пройти обследование, если у пациента есть рецидивирующие инфекции грудной клетки или пневмония. В таких случаях возможно, что часть слюны или еды попала в дыхательные пути во время глотания. Это называется аспирацией, и если это не лечить должным образом, это может повлечь за собой серьезные осложнения.

Немедленная неотложная помощь нужна, если слюнотечение сопровождается внезапной слабостью с одной стороны лица, слабостью в конечности или невнятным языком. Это могут быть симптомы инсульта.

Что делать, если регулярно течет слюна во время сна

Решение зависит прежде всего от причины жалобы. Если ваша поза во время сна играет определенную роль, вы можете попытаться спать на спине. Однако это подходит не всем, особенно если у вас также есть апноэ сна, поскольку лежание на спине иногда может усугубить проблемы с дыханием.

При заложенности носа ее лечение может помочь восстановить правильное носовое дыхание. В случае аллергии лекарство, рекомендованное врачом или фармацевтом, может облегчить симптомы.

Установка регулярных привычек сна, соответствующая среда спальни и избегание употребления алкоголя вечером также могут способствовать более спокойному сну.

Однако следует соблюдать осторожность с лентами и ремешками для рта. Их использование может быть опасно в случае обструкции дыхания, поэтому не рекомендуется экспериментировать с ними без медицинской консультации.

Напомним, врач Зои Уильямс объяснила, как быстро заснуть ночью . Проблемы с засыпанием можно попытаться преодолеть, сменив одну утреннюю привычку. Организму важно получать достаточно естественное освещение в начале дня. Для этого не нужно менять привычный график или специально выделять время на прогулку. Достаточно перенести утренний кофе на свежий воздух или ненадолго выйти из дома, пока готовится завтрак.

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