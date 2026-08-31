- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Снижает риск смерти почти на 40%: исследователи назвали простую ежедневную привычку
Привычка пользоваться лестницей вместо лифта может быть связана со значительно более низким риском преждевременной смерти.
Обычный подъем по лестнице вместо лифта или эскалатора может положительно влиять на здоровье сердца и быть связан с более низким риском преждевременной смерти.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии в Великобритании, проанализировавшие данные девяти исследований с участием более 450 тысяч человек, пишет Daily Mail.
Оказалось, что среди тех, кто регулярно пользовался лестницей, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 39% ниже по сравнению с людьми, которые этого не делали.
Кроме того, в течение примерно 14 лет наблюдения у людей, пользовавшихся лестницей, риск смерти от любых причин был на 24% ниже.
«Мы обнаружили устойчивую связь между подъемом по лестнице и снижением риска как сердечно-сосудистой, так и общей смертности», — рассказала участвовавшая в исследовании кардиологиня Софи Педдок.
По ее словам, преимущество такой нагрузки состоит в том, что ее легко добавить в повседневную жизнь без отдельных тренировок.
«Если вам приходится выбирать между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу. Даже короткие периоды физической активности полезны для здоровья», — отметила она.
Сколько лестниц нужно проходить
Авторы не установили точного количества ступенек, которое необходимо преодолевать каждый день, чтобы извлечь максимальную пользу.
В то же время, в одном из исследований, на которое они ссылаются, положительный эффект связывали примерно с шестью лестничными пролетами в день — это около 60 ступеней.
Подъем по лестнице заставляет мышцы работать интенсивнее, чем обычная ходьба. Из-за этого учащается сердцебиение, организму требуется больше кислорода, а сердечно-сосудистая система получает короткую, но ощутимую нагрузку.
Также активно работают большие мышцы ног и мышцы, помогающие удерживать равновесие. Исследователи предполагают, что это может дополнительно укреплять тело и сокращать риск падений в старшем возрасте.
В то же время авторы отмечают ограничения работы. В разных исследованиях использование лестницы оценивали по-разному, а большинство данных участники сообщали самостоятельно. Поэтому исследователи говорят о связи между этой привычкой и более низким риском смерти, а не о доказанном прямом причинно-следственном эффекте.
«Подъем по лестнице — практический и часто недооцененный способ добавить физическую активность в повседневную жизнь. Наше исследование показывает, что это может помогать в профилактике сердечных заболеваний», — отметил руководитель исследования, кардиолог Василиос Василиу.
Напомним, что ишемическая болезнь сердца остается одной из самых распространенных причин смертности, а главным скрытым провокатором сердечных приступов врачи называют утреннюю малоподвижность.