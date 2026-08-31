Снижает риск смерти почти на 40%: исследователи назвали простую ежедневную привычку

Подъем по лестнице / © pixabay.com

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Обычный подъем по лестнице вместо лифта или эскалатора может положительно влиять на здоровье сердца и быть связан с более низким риском преждевременной смерти.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии в Великобритании, проанализировавшие данные девяти исследований с участием более 450 тысяч человек, пишет Daily Mail.

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Оказалось, что среди тех, кто регулярно пользовался лестницей, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 39% ниже по сравнению с людьми, которые этого не делали.

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Кроме того, в течение примерно 14 лет наблюдения у людей, пользовавшихся лестницей, риск смерти от любых причин был на 24% ниже.

«Мы обнаружили устойчивую связь между подъемом по лестнице и снижением риска как сердечно-сосудистой, так и общей смертности», — рассказала участвовавшая в исследовании кардиологиня Софи Педдок.

По ее словам, преимущество такой нагрузки состоит в том, что ее легко добавить в повседневную жизнь без отдельных тренировок.

«Если вам приходится выбирать между лестницей и лифтом, выбирайте лестницу. Даже короткие периоды физической активности полезны для здоровья», — отметила она.

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Сколько лестниц нужно проходить

Авторы не установили точного количества ступенек, которое необходимо преодолевать каждый день, чтобы извлечь максимальную пользу.

В то же время, в одном из исследований, на которое они ссылаются, положительный эффект связывали примерно с шестью лестничными пролетами в день — это около 60 ступеней.

Подъем по лестнице заставляет мышцы работать интенсивнее, чем обычная ходьба. Из-за этого учащается сердцебиение, организму требуется больше кислорода, а сердечно-сосудистая система получает короткую, но ощутимую нагрузку.

Также активно работают большие мышцы ног и мышцы, помогающие удерживать равновесие. Исследователи предполагают, что это может дополнительно укреплять тело и сокращать риск падений в старшем возрасте.

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В то же время авторы отмечают ограничения работы. В разных исследованиях использование лестницы оценивали по-разному, а большинство данных участники сообщали самостоятельно. Поэтому исследователи говорят о связи между этой привычкой и более низким риском смерти, а не о доказанном прямом причинно-следственном эффекте.

«Подъем по лестнице — практический и часто недооцененный способ добавить физическую активность в повседневную жизнь. Наше исследование показывает, что это может помогать в профилактике сердечных заболеваний», — отметил руководитель исследования, кардиолог Василиос Василиу.

Напомним, что ишемическая болезнь сердца остается одной из самых распространенных причин смертности, а главным скрытым провокатором сердечных приступов врачи называют утреннюю малоподвижность.

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