Советы после потопа: как уберечься от инфекций и что делать с затопленными вещами

ЦОС предупреждает, что после подтопления увеличивается риск инфекционных заболеваний

В результате сильных осадков во вторник, 30 сентября, Одесса «ушла под воду» . Масштабное наводнение парализовало движение транспорта, повлекло пропасти на дорогах и даже привело к человеческим жертвам. В результате таких мощных стихийных бедствий в жилые помещения и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней из свалок, кладбищ, уборных, а также опасные химические вещества.

В Центре общественного здоровья (ЦОС) Минздрав Украины предоставили ключевые советы, как избежать инфекционных заболеваний после затопления.

Безопасность питьевой воды

Главный приоритет после наводнения – обезопасить источники питьевой воды. Затопление может полностью вывести из строя колодцы и колодцы.

В ЦОС подчеркнули, что пить можно только бутилированную или привозную воду из официальных пунктов раздачи. Категорически нельзя пользоваться колодцами и колодцами, даже для стирки или мытья посуды, поскольку их загрязнение самое высокое.

Если нет доступа к чистой привозной воде, ЦОС советует провести обеззараживание:

Кипятите воду в течение 5-10 минут. Дайте воде отстояться, после чего осторожно перелейте ее в чистую посуду, не взбалтывая осадок. Сохраняйте обработанную воду в плотно закрытой посуде.

Что делать с затопленными продуктами

Продукты питания, контактировавшие с загрязненной водой, представляют серьезную угрозу здоровью.

Выбросьте все испорченное. Необходимо выбросить все намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке. Это касается и домашней консервации, особенно если крышки вздулись или имеют следы ржавчины.

Герметичная упаковка. Оставить можно только продукты в герметичной упаковке (бутылки, банки, тетрапаки).

Обработка. Перед употреблением герметичные продукты следует очистить от грязи, промыть безопасной водой (по возможности с моющим средством) и, желательно, ошпарить.

Срочное потребление. Такие спасенные продукты необходимо как можно быстрее употребить.

«В результате затопления в источники водоснабжения, колодцев могут попадать возбудители инфекционных болезней из скотомогильников, кладбищ, уборных, хлевов, полей, свалок,» — предостерегают в Центре общественного здоровья.

Гигиена, жилье и бытовые предметы

Личная гигиена и дезинфекция помещений критически важны для предотвращения распространения инфекций. Поэтому в Минздраве советуют:

Мытье рук. Всегда мойте руки с мылом перед едой. Если воды недостаточно, используйте антисептик или антисептические салфетки.

Посуда. Посуду, которая контактировала с водой из наводнения, необходимо тщательно вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить.

Одежда и жилье. Намокшую одежду необходимо просушить, а при первой же возможности постирать в горячей воде со стиральным средством. Помещения и вещи, которые можно спасти, следует просушить и вымыть дезинфицирующими средствами.

ЦОС также советует узнать, где в вашей местности расположены официальные пункты выдачи воды и пищи, и обращаться за помощью к местным властям или волонтерам, владеющим информацией о службах, помогающих пострадавшим от наводнения.

Напомним, рекордная непогода на Одесщине повлекла за собой серьезные последствия. В городе за пол дня выпала почти двухмесячная норма осадков, затопив улицы и дома. В результате наводнения погибли девять человек , среди них ребенок.