Средство за 100 гривен стало хитом: как гаджет помогает худеть дома

Новое средство для похудения / © Unsplash

Реклама

Люди, которые хотят похудеть, начали обращать большее внимание на специальные фитнес-товары, которые можно использовать дома. Популярным стало средство за 100 гривен, которое помогает похудеть. Речь идет о гаджете от Kmart Australia.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Новое средство для похудения: пользователи «подсели» на фитнес-пояс

Новое средство для похудения стремительно распространяется в Сети. Пользователи обнаружили, что оно делает домашние тренировки комфортными и эффективными. Речь идет о специальном поясе для бедер и ягодиц.

Реклама

Пояс используют для подъема бедер. Он облегчает подъем бедер с утяжелителем и балансирует вес гантелей на бедрах. Специальный ремень нужно застегнуть вокруг бедер. Затем он фиксирует утяжелители с двух сторон. Пояс помогает прорабатывать ягодичные мышцы.

«Вместо того чтобы держать гантели, вы можете просто добавить утяжелители с обеих сторон и закрепить пояс посередине», — делятся пользователи.

Такое устройство может сделать домашние тренировки гораздо более комфортными.

В последнее время упражнения на увеличение ягодичных мышц стали популярны среди тех, кто занимается спортом дома или посещает спортзал. Катализаторами стали фитнес-культура и социальные сети. Люди выполняют подъемы бедер вверх с сопротивлением, во время которых верхняя часть спины опирается на скамью или повышение.

Реклама

Хотя это упражнение часто ассоциируется с эстетическими целями и увеличением ягодичных мышц, эксперты по фитнесу утверждают, что подъемы таза также могут помочь улучшить осанку, стабильность нижней части тела и общую силу.

Популярность доступных домашних фитнес-гаджетов растет, ведь абонементы в спортзалы постепенно дорожают, а рабочие графики людей не всегда позволяют посещать спортзал.

Тренд на специальные пояса для фитнеса распространился из Австралии. Австралийцы начали искать способы, как заниматься дома с комфортом и тратить меньше денег на спортзал. Компактные фитнес-устройства, которые можно использовать в спальне, гараже или даже гостиной, стали популярны среди тех, у кого нет собственного жилья, а спортом заниматься хочется.

«Вирусные» тренды в фитнесе, культура «девушек из спортзала» и лайфхаки для домашних тренировок подпитывают спрос на доступные продукты. Все они обещают сделать тренировки дешёвыми, легкими и приятными без специальных тренажеров.

Реклама

Однако эксперты отмечают, что ни один гаджет сам по себе не гарантирует похудения или долгосрочного улучшения здоровья. Физиолог Дрю Харрисберг предупреждает: устойчивые результаты похудения и спорта зависят от сочетания движения, питания и последовательности, а не от быстрых решений или «вирусных» трендов.

Многие уделяют внимание потреблению белка и подсчету калорий, однако игнорируют действительно важное — качество пищи и потребление клетчатки.

«То, что вы можете похудеть, питаясь бургерами и протеиновыми коктейлями, не означает, что это полезно в долгосрочной перспективе», — говорит врач.

Рост популярности недорогих фитнес-аксессуаров, таких как этот пояс, показывает рост спроса на «микрофитнес» — небольшие, недорогие инструменты, которые упрощают тренировки и делают их более доступными дома.

Реклама

Конечно, пояс для тренировок за 100 гривен не сделает вас стройными за одну ночь, но пользователи пишут, что он делает сложные упражнения менее неудобными. Для многих этого уже достаточно, чтобы добавить его в корзину.

Похудение: последние новости

Напомним, что мысль о том, что запивать пищу во время похудения, якобы вредно, — распространенный миф: вода не способна критически разбавить желудочный сок, поскольку организм самостоятельно регулирует уровень кислотности.

Напротив, стакан воды до или во время трапезы помогает быстрее заполнить желудок, что позволяет раньше почувствовать сытость и существенно снизить объем порций без лишних калорий.

Однако специалисты советуют учитывать определенные нюансы. Не стоит употреблять слишком холодную воду, поскольку она ускоряет прохождение пищи через желудок, из-за чего чувство голода возвращается быстрее.

Реклама

Также следует проявлять осторожность людям с диагностированным гастритом с пониженной кислотностью, для которых избыток может стать индивидуальным противопоказанием.

Новости партнеров