США поднимали истребители для перехвата 4-х российских самолетов: детали

Авиация РФ / © Reuters

Российские дальнобойные стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 зафиксировали вблизи Аляски. США подняли авиацию на перехват.

Об этом пишет CBC News.

Как стало известно, самолеты РФ — два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 — зафиксировали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это международное воздушное пространство, граничащее с суверенным воздушным пространством США и Канады.

С целью перехвата США направили:

самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3

четыре истребителя F-16

четыре самолета-заправщика KC-135.

Военные утверждают, что «миссия прошла без инцидентов».

Ранее речь шла о том, что у РФ наблюдаются проблемы с авиацией. Да, три борта не смогли обстрелять Украину.

Проблема фиксировалась, в частности, при ударе РФ по Украине 4 сентября. Известно, что:

