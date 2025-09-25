США поднимали истребители для перехвата 4-х российских самолетов: детали

- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 1082
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские борта зафиксировали вблизи Аляски, так что американские военные были вынуждены отреагировать.
Российские дальнобойные стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 зафиксировали вблизи Аляски. США подняли авиацию на перехват.
Об этом пишет CBC News.
Как стало известно, самолеты РФ — два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 — зафиксировали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это международное воздушное пространство, граничащее с суверенным воздушным пространством США и Канады.
С целью перехвата США направили:
самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3
четыре истребителя F-16
четыре самолета-заправщика KC-135.
Военные утверждают, что «миссия прошла без инцидентов».
Ранее речь шла о том, что у РФ наблюдаются проблемы с авиацией. Да, три борта не смогли обстрелять Украину.
Проблема фиксировалась, в частности, при ударе РФ по Украине 4 сентября. Известно, что:
стратегический бомбардировщик «Иван Ярыгин» не совершил пуски ракет из-за выхода из строя механизма пусковой установки;
бомбардировщик «Алексей Плохов» попал под удар молнии, повредившей стекло в кабине пилотов, экипаж вернулся на аэродром;
другой самолет (не указанный тип) не смог взлететь с аэродрома в Энгельсе.