Здоровье
1082
США поднимали истребители для перехвата 4-х российских самолетов: детали

Российские борта зафиксировали вблизи Аляски, так что американские военные были вынуждены отреагировать.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Авиация РФ

Авиация РФ / © Reuters

Российские дальнобойные стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 зафиксировали вблизи Аляски. США подняли авиацию на перехват.

Об этом пишет CBC News.

Как стало известно, самолеты РФ — два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 — зафиксировали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это международное воздушное пространство, граничащее с суверенным воздушным пространством США и Канады.

С целью перехвата США направили:

  • самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3

  • четыре истребителя F-16

  • четыре самолета-заправщика KC-135.

Военные утверждают, что «миссия прошла без инцидентов».

Ранее речь шла о том, что у РФ наблюдаются проблемы с авиацией. Да, три борта не смогли обстрелять Украину.

Проблема фиксировалась, в частности, при ударе РФ по Украине 4 сентября. Известно, что:

  • стратегический бомбардировщик «Иван Ярыгин» не совершил пуски ракет из-за выхода из строя механизма пусковой установки;

  • бомбардировщик «Алексей Плохов» попал под удар молнии, повредившей стекло в кабине пилотов, экипаж вернулся на аэродром;

  • другой самолет (не указанный тип) не смог взлететь с аэродрома в Энгельсе.

1082
