Старение мозга: когда процесс резко ускоряется – ученые ответили

Когда стареет мозг / © Associated Press

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В возрасте 44 лет начинается внезапное ускорение старения мозга, достигающее своего пика в 67 лет.

Об этом говорится в исследовании журнала PNAS.

Более того, исследователи обнаружили связь между старением мозга и резистентностью к инсулину, состоянием, когда клеткам требуется больше инсулина для поддержания нормального уровня сахара в крови.

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"Это свидетельствует о том, что метаболические факторы могут играть значительную роль в процессе старения мозга. Интересным аспектом исследования является выявление потенциальной роли кетоновых добавок в защите от некоторых показателей старения мозга. Кетоны, являющиеся альтернативным источником энергии для мозга, могут компенсировать недостаточное поступление сахара в клетки", - говорится в исследовании.

Как ученые осуществляли исследование мозга

Специалисты проанализировали данные сканирования мозга около 20 тыс. людей от 18 до 90 лет, используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) и электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Анализ выявил изменения в кровотоке и электрической активности мозга, свидетельствующие о нарушении связей между разными его участками. Эти изменения коррелируют со степенью старения мозга и наблюдаются при возрастных нейродегенеративных заболеваниях.

Напомним, ранее учёные выяснили, что рациональность и общий интеллект тесно связаны на генетическом уровне.

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