Так нельзя завтракать: из-за чего утром вы плохо чувствуете себя – эксперт
Невролог объяснила, какой правильный завтрак с белком помогает улучшить концентрацию и когнитивную продуктивность в течение дня.
Утренний кофе сам по себе не обеспечивает ясности мысли. Невролог отмечает, что без одного важного компонента на завтрак мозг работает менее эффективно, а человек рискует ощутить туман в голове и снижение работоспособности.
Об этом говорится в материале Parade.
Доктор медицины и невролог Дивиа Каул из Института нейронаук Hackensack Meridian объясняет: мозг – один из самых энергозатратных органов, и без правильного "топлива" утром он не может функционировать по полной.
Главная ошибка – дефицит белка
По словам доктора Каула, утренний завтрак с низким содержанием белка или совсем без него – одна из самых распространенных ошибок. Белок обеспечивает аминокислоты, необходимые для синтеза нейротрансмиттеров, регулирующих концентрацию и настроение.
"Потребление достаточного количества белка утром дает краткосрочные преимущества для работы мозга, в частности улучшает концентрацию и когнитивную продуктивность в течение дня", - отмечает эксперт.
Оптимальная доза белка для завтрака – 15–30 г для здорового человека. Это также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и избежать резких спадов энергии.
Полезные продукты для мозга
Невролог советует выбирать белковые продукты, богатые омега-3 и витаминами:
Жирная рыба (лосось);
Яйца;
Бобовые и тофу;
Грецкие орехи.
В то же время следует избегать переработанного мяса, жареных блюд и продуктов с трансжирами, которые вредят здоровью. Кроме белка эксперты советуют пить достаточно воды и выбирать сложные углеводы вместо простых сахаров.
Отметим, что правильный завтрак помогает снизить риски сердечных заболеваний. Эксперты советуют 10 альтернатив овсянцам, которые легко приготовить.