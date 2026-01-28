Так нельзя завтракать: из-за чего утром вы плохо чувствуете себя – эксперт

Завтрак / © unsplash.com

Утренний кофе сам по себе не обеспечивает ясности мысли. Невролог отмечает, что без одного важного компонента на завтрак мозг работает менее эффективно, а человек рискует ощутить туман в голове и снижение работоспособности.

Об этом говорится в материале Parade.

Доктор медицины и невролог Дивиа Каул из Института нейронаук Hackensack Meridian объясняет: мозг – один из самых энергозатратных органов, и без правильного "топлива" утром он не может функционировать по полной.

Главная ошибка – дефицит белка

По словам доктора Каула, утренний завтрак с низким содержанием белка или совсем без него – одна из самых распространенных ошибок. Белок обеспечивает аминокислоты, необходимые для синтеза нейротрансмиттеров, регулирующих концентрацию и настроение.

"Потребление достаточного количества белка утром дает краткосрочные преимущества для работы мозга, в частности улучшает концентрацию и когнитивную продуктивность в течение дня", - отмечает эксперт.

Оптимальная доза белка для завтрака – 15–30 г для здорового человека. Это также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и избежать резких спадов энергии.

Полезные продукты для мозга

Невролог советует выбирать белковые продукты, богатые омега-3 и витаминами:

Жирная рыба (лосось);

Яйца;

Бобовые и тофу;

Грецкие орехи.

В то же время следует избегать переработанного мяса, жареных блюд и продуктов с трансжирами, которые вредят здоровью. Кроме белка эксперты советуют пить достаточно воды и выбирать сложные углеводы вместо простых сахаров.

В то же время следует избегать переработанного мяса, жареных блюд и продуктов с трансжирами, которые вредят здоровью. Кроме белка эксперты советуют пить достаточно воды и выбирать сложные углеводы вместо простых сахаров.