"Тихий убийца": шесть неочевидных признаков скрытого рака, поражающего молодых

Рак почек все чаще обнаруживают случайно у людей моложе 50 лет

Эксперты предупреждают, что тысячи людей могут по ошибке воспринимать малоизвестные симптомы рака почек за распространенные и менее опасные проблемы со здоровьем. К тому же темпы роста заболеваемости раком почек являются одними из самых быстрых в мире, особенно среди людей до 50 лет. Его часто называют «тихим убийцей», поскольку он редко вызывает тревожные симптомы до тех пор, пока не перейдет в неизлечимую стадию.

Об этом пишет Daily Mail.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Эксперты давно предупреждают, что когда появляются характерные признаки, такие как кровь в моче и сильная боль, рак часто успевает настолько поразить организм, что для успешного лечения бывает слишком поздно. Но если его обнаружить на ранней стадии, три четверти пациентов выживают по крайней мере пять лет. Если рак распространился, выживаемость падает до 18%.

Хейзел Джексон, медсестра организации Kidney Cancer UK, призывает быть бдительными по поводу шести конкретных симптомов заболевания и «доверять своей интуиции».

«Рак почек часто называют „тихой болезнью“, потому что многие люди не замечают ничего плохого. Вот почему обнаружение ранних предупредительных признаков так важно», — рассказала она Daily Mail.

Первый часто игнорируемый симптом — повторяющиеся инфекции мочевыводящих путей . Хотя единичная инфекция обычно легко лечится, повторные случаи могут сигнализировать о более глубокой проблеме.

Они могут ощущаться как жжение при мочеиспускании, постоянное желание сходить в туалет, мутная моча с сильным запахом, а иногда дискомфорт в спине или лихорадка. Повторяющиеся инфекции могут оказывать серьезное влияние на повседневную жизнь, усложнять работу, сон или наслаждение повседневными делами.

Тупая боль в боку, спине или чуть ниже непроходимых ребер и непонятная усталость — не улучшающаяся после отдыха, также являются ключевыми симптомами.

Потеря веса без труда , особенно если это происходит быстро, является четвертым сигналом о возможном раке. Этот симптом, известный в медицине как кахексия или синдром истощения, влечет за собой экстремальную потерю мышц и жира. Исследования показывают, что люди с раком на ранней стадии обычно не страдают кахексией. Но до четырех из пяти человек с запущенным раком развивают определенную степень кахексии. Это, вероятно, связано с тем, что опухоль может уносить энергию от остального тела, что приводит к общему истощению и потере веса.

По словам Хейзел Джексон, уплотнение или отек в боку или животе и кровь в моче являются последними двумя ключевыми признаками.

«Из них кровь в моче часто является самым «красным флажком». Она может проявляться по-разному — от темно-красной или коричневой мочи до едва заметного розового оттенка, крошечных точек или даже крови только в конце мочеиспускания. Некоторые люди считают, что небольшая капля не стоит беспокойства, но по сути, любая кровь в моче аномальна и должна быть проверена немедленно. Это может быть вызвано чем-то простым, как камень в почках или инфекция, но это также может быть ранним признаком рака почек. Никогда не игнорируйте это», – сказала она.

Джексон добавила, что эти симптомы могут быть расплывчатыми и не всегда появляются вместе. Поэтому жизненно важно, если вы заметили кровь в моче, или вас беспокоит постоянная боль или повторные инфекции, обратитесь к своему семейному врачу и настаивайте на обследовании.

Рост заболеваемости и факторы риска

Ежегодно рак почек диагностируется у десятков тысяч людей по всему миру, при этом тысячи из них умирают. Но еще большую обеспокоенность у специалистов вызывает тот факт, что резко растет количество случаев среди молодых людей.

Страшная статистика свидетельствует, что родившиеся в 1990 году втрое чаще болеют раком почек, чем рожденные в 1950-х годах. Эту ужасную тенденцию врачи частично объясняют «омоложением» ожирения и гипертонии.

Отчет Kidney Cancer UK, опубликованный ранее в этом году, также показал, что почти все случаи заболевания выявляются случайно. Это означает, что пациентам диагностируют заболевание только тогда, когда они проходят обследование по другим проблемам со здоровьем или в травмпункте. Лишь каждый пятый пациент, опрошенный благотворительной организацией, заявил, что его состояние было обнаружено потому, что он был направлен на соответствующие анализы после обращения к врачу.

