Врачи рассказали, как измерять давление / © Credits

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Часто думают, что измерение артериального давления – это только вопрос техники: застегиваем манжету, нажимаем кнопку, и цифровой дисплей дает безошибочное суждение о состоянии нашей сосудистой системы. Однако даже самый точный автоматический прибор не защищает нас от банальной, но очень распространенной ошибки, а именно от того, как мы держим руку, пока манжета надувается.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Клиническое исследование, проведенное исследователями из Медицинского центра Джонса Хопкинса, показало, что неправильное постановление может повлечь за собой не только незначительную неопределенность измерения, но и диагностические ошибки.

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Исследование, в котором приняли участие 133 взрослых (в возрасте от 18 до 80 лет), тщательно моделировало повседневную жизнь: после двухминутной прогулки – так, будто они спешат в кабинет врача – участники сидели тихо в течение пяти минут, прежде чем записывать свои значения с 30-секундными интервалами.

Какое движение неправильное

Результаты удивили даже опытных кардиологов. Оказалось, что если наша рука не имеет должной поддержки в момент измерения, прибор резко завышает подлинные значения:

Если рука свободно висит рядом с туловищем: систолическое (верхнее) значение было в среднем на 6,5 мм рт. ст. более высоким, а диастолическое (нижнее) значение – на 4,4 мм рт. ст. выше реального.

Если мы положим руку на бедро или колено, систолическое АД все еще было почти на 4 мм рт. ст. выше фактического значения.

Но почему одно неправильное движение так сильно его искажает? Объяснение кроется в гемодинамике и анатомии. Мышцы подвешенной руки непроизвольно остаются в тонусе, а мышечное напряжение увеличивает периферическое сопротивление. Еще более значимо влияние гидростатического давления: когда плечо находится ниже уровня сердца, гидростатический столб крови добавляется к давлению, измеренному на стенке сосуда. Каждый сантиметр, на который опускается манжета ниже уровня сердца, естественно увеличивает миллиметры ртутного столба.

Неправильное измерение рискованное

Несколько миллиметров ртутного столба могут казаться мелочью на бумаге, но в клиническом процессе принятия решений это может быть пределом между здоровым и патологическим состоянием. Ненужно назначенные антигипертензивные препараты могут вызвать головокружение, падение и нарушение функции почек, тогда как пациент живет своей повседневной жизнью, осознавая несуществующую болезнь.

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Гипертония поначалу протекает без очевидных предупредительных признаков. Поэтому точный диагноз может быть установлен только на основе достоверных измерений.

Правила домашнего измерения

Чтобы тонометр действительно отражал состояние вашего кровообращения, следует превратить измерения в краткий ритуал, помня о следующих шагах:

Уделите пять минут на подготовку: сядьте в удобном кресле, не разговаривайте, не смотрите в телефон и дайте своему пульсу успокоиться.

Обратите внимание на положение спины и ног: обопритесь на спинку, поставьте обе ступни параллельно и ровно на пол; скрещивание ног сразу повышает АД.

Положите руку на стол: положите локоть и предплечье на стойку так, чтобы центр манжеты находился точно на высоте сердца (центр грудины).

Расслабьте мышцы: проверяемая рука должна полностью расслабленно лежать на поверхности, а тыльная сторона ладони не должна быть сжата в кулак даже во время накачки.

Следуя этим простым шагам, вы можете предотвратить ошибочные результаты, лишив себя ненужной терапии и забот.

Выбор устройства также имеет значение

Кроме правильного положения руки, тип измерительного прибора и размер манжеты оказывают фундаментальное влияние на результат. Для домашнего использования обычно самым надежным выбором проверены автоматические тонометры для плеча. Однако недостаточно, чтобы устройство имело цифровой дисплей и было просто в использовании. Следует проверить, прошла ли данная модель независимое тестирование на точность.

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Тонометры на запястье могут являться полезной альтернативой в некоторых случаях. К примеру, если невозможно разместить соответствующую манжету на плече. Однако для них особенно важно точное позиционирование: запястье должно быть на высоте сердца при измерении. Даже небольшое изменение положения запястья может существенно изменить отображаемое значение.

Оценки АД, полученные с помощью смарт-часов и других безманжетных устройств, не следует автоматически считать эквивалентными показателям, полученным с помощью проверенных устройств для измерения давления на плече. Некоторые технологии перспективны, но они еще не могут надежно заменить традиционные тонометры.

Размер манжеты особенно важен. Если она слишком тугая для плеча, устройство может показывать более высокое артериальное давление, чем на самом деле. Слишком большая манжета также может икажать результат.

Поэтому перед покупкой следует измерить окружность плеча и проверить, соответствует ли манжета для конкретного устройства этому диапазону. Изготовители обычно указывают диапазон размеров в сантиметрах.

Также важно размещать манжету непосредственно на обнаженной коже, а не поверх закатанного рукава рубашки или свитера. Засученный, тесный рукав может пережать плечо, а также изменять результат измерения.

Кофе, сигареты, подъем по лестнице могут повлиять

Даже если ваше постановление идеальное, если вы выполняли деятельность, которая временно повышает ваше АД перед измерением, кофеин, никотин и физическая активность могут повлиять на результат.

Согласно рекомендациям специалистов, в течение 30 минут до измерения АД следует избегать:

употребление кофе, энергетических напитков и чая с кофеином;

курение и употребление продуктов, содержащих никотин;

интенсивных физических нагрузок, таких как бег, быстрый подъем по лестнице или тренировки.

Полный мочевой пузырь также может повлечь за собой временное повышение артериального давления, поэтому перед измерением следует сходить в туалет. Правильная подготовка также включает спокойное сиденье по крайней мере пять минут перед измерением.

Часто забытая деталь: разговоры, использование телефона и даже взволнованный взгляд на дисплей во время измерения могут повлиять на значение. Не разговаривайте, не читайте сообщения и, желательно, не смотрите телевизор при измерении артериального давления.

Одноразовое измерение не означает высокого давления

Кровяное давление естественным образом колеблется в течение дня. Влияют, в частности, время суток, физическая активность, эмоциональное состояние, стресс, боль и качество сна. Именно поэтому невозможно определить, есть ли у кого гипертония, на основе одного высшего результата измерения.

Для установки диагноза необходимы повторные измерения. Одно из важнейших преимуществ домашнего мониторинга артериального давления состоит в том, что он дает представление о состоянии кровообращения вне клиники, при нормальных условиях жизни.

Это также важно, поскольку существует состояние, которое называется гипертензия белого халата: в этом случае артериальное давление выше в кабинете врача, но нормальное дома. Может произойти и обратное. В случае маскированной гипертензии измерение в кабинете показывает соответствующее значение, в то время как дома или во время повседневной деятельности можно измерить повышенное АД.

Домашние дневники артериального давления и 24-часовой амбулаторный мониторинг АД могут помочь в распознавании обоих состояний. Последний использует портативное устройство для регулярной записи значений как днем, так и ночью.

Следует измерять давление утром и вечером

Если врач рекомендует вести домашний дневник АД, недостаточно лишь время от времени доставать прибор, когда человек чувствует себя плохо. Регулярность предоставляет гораздо более ценную информацию.

Согласно Европейским рекомендациям по гипертензии 2024 года, во время домашнего мониторинга желательно:

измерять утром, желательно перед завтраком и приемом лекарства от давления, но не сразу после пробуждения;

повторять измерения вечером, желательно ежедневно в одно и то же время;

фиксировать два значения одновременно, с перерывом между ними 1-2 минуты;

вести дневник артериального давления не менее трех, желательно семь дней подряд.

В конце периода измерения значение следует усреднить. Это дает гораздо более надежную картину, чем оценка наивысшего или самого низкого числа в отдельности. Если среднее значение близко к диагностическому пороговому значению, следует продолжать наблюдение в течение всей недели.

При домашних измерениях среднее значение 135/85 мм рт. ст. или выше может свидетельствовать о гипертонии, поэтому требует медицинского обследования. Однако это значение не совпадает с пороговым значением, используемым во всех ситуациях измерения: в клинике обычно используется пороговое значение 140/90 мм рт. ст. Диагноз и цель лечения всегда зависят от индивидуальных обстоятельств.

Стоит ли всегда измерять давление на той же руке

При первом осмотре следует измерять артериальное давление на обеих руках. Может случиться так, что на двух руках показатели постоянно разнятся. Если разница сохраняется даже после повторных измерений, врач должен обратить на это внимание, поскольку в некоторых случаях это может свидетельствовать о сосудистой аномалии.

Следующие домашние проверки обычно рекомендуется проводить на руке, где были измерены более высокие значения. Если разница между двумя руками значительная или новая, следует обратиться за медицинской помощью.

Также важно отметить, что некоторые нарушения сердечного ритма, особенно фибрилляция предсердий, могут осложнять работу автоматических тонометров. В таких случаях устройство может отображать неточные или колебающие значения. Если дисплей регулярно предупреждает о нерегулярном пульсе, следует сообщить об этом врачу.

Неожиданно измерили очень высокое значение

Если ваш тонометр показывает число, значительно выше обычного, не стоит сразу паниковать, но и игнорировать результат также не следует. Сначала проверьте, правильно ли он расположен, а затем повторите измерение через несколько минут отдыха.

Когда следует немедленно обратиться к врачу

Если ваше АД неоднократно достигает или превышает 180 мм рт. ст. систолическое или 120 мм рт. ст. диастолическое, необходимое срочное медицинское обследование. Если это сопровождается болью в груди, одышкой, ухудшением зрения, спутанностью сознания, сильной головной болью, слабостью с одной стороны тела или невнятной речью, немедленно позвоните по номеру 911. В случае возникновения таких симптомов не следует ожидать очередного измерения или спонтанного исчезновения симптомов.

Если очень высокое значение сохраняется даже после повторных измерений, но нет тревожных симптомов, вам все равно следует немедленно обратиться к врачу. Не пытайтесь быстро снизить артериальное давление, принимая дополнительное лекарство самостоятельно.

Самый важный урок: измерение АД – это не просто нажатие кнопок. Правильное устройство, правильный размер манжеты, расслабленная поза и последовательный режим измерений вместе позволяют получить действительно достоверную картину кровообращения.

Напомним, специалисты объяснили, что на самом деле будет с давлением, если пить кофе утром в воду . Кофе действительно способен временно повышать АД. Кроме того, кофеин оказывает умеренный мочегонный эффект. Однако это не означает, что одна чашка напитка обязательно приведет к обезвоживанию или что стакан воды перед кофе нейтрализует действие кофеина.

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