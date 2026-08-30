У вашего тела есть «второе сердце»: где оно и как работает

Сердце / © unsplash.com

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Икроножные мышцы иногда называют «вторым сердцем» организма, ведь их роль в кровообращении действительно очень важна.

Об этом сообщает Science Alert.

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Во время ходьбы, бега, подъема по лестнице или даже простого поднятия на носки мышцы голени сокращаются и сжимают вены. Благодаря этому кровь легче двигается вверх – от ног назад к сердцу, преодолевая силу тяготения.

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В венах есть специальные клапаны, которые не дают крови стекать назад к стопам. Поэтому каждое сокращение икроножных мышц фактически помогает продвигать ее выше.

Что происходит, когда этот «насос» работает плохо

Если мышечный насос работает недостаточно эффективно, то кровь может застаиваться в ногах. Это способно вызывать отеки лодыжек, ощущение тяжести, боль и проблемы с венами.

Исследования также показали связь между слабой работой икроножного мышечного насоса и общим состоянием здоровья.

В исследовании 2020 года ученые проанализировали данные 2728 пациентов. Через 10 лет смертность среди людей с нормальной работой икроножного насоса составляла около 6%, тогда как среди тех, у кого его функция была нарушена, — примерно 18%.

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Большее исследование клиники Майо, опубликованное в 2024 году и проведенное почти на 6000 пациентах, показало похожую тенденцию: чем хуже икроножные мышцы помогали перекачивать кровь, тем выше был риск смерти.

Впрочем, ученые отмечают: это не значит, что именно слабые икроножные мышцы непосредственно сокращают жизнь. Их плохая работа может являться признаком малоподвижности, потери мышечной массы, заболеваний суставов, нервной системы или общего ухудшения здоровья.

Как заставить «второе сердце» работать

Самый простой способ – ходить. Каждый шаг активирует икроножные мышцы и помогает венозной крови возвращаться к сердцу.

Так же работают бег, подъем по лестнице и упражнения с поднятием на носки.

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Людям, много времени проводящим за столом, советуют регулярно вставать и двигаться. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует хотя бы раз в час вставать и ходить немного.

Если это невозможно, можно двигать по стопам вверх-вниз или поднимать пятки, оставляя носки на полу.

Долгое стояние на одном месте тоже не очень помогает: без сокращения мышц вены сжимаются недостаточно. Поэтому даже несколько шагов или подъемов на носки могут быть полезны.

Икроножные мышцы могут влиять и на уровень сахара

В небольшом исследовании 2022 ученые изучали упражнение, во время которого человек сидя многократно поднимает и опускает пятки, не отрывая переднюю часть стопы от пола.

Такие длительные сокращения камбалообразной мышцы увеличивали использование энергии и помогали организму лучше перерабатывать глюкозу и жиры после еды.

В другом небольшом исследовании с участием 10 человек с предиабетом такое упражнение во время двухчасового теста снижало подъем уровня сахара в крови примерно на треть по сравнению с обычным сиденьем.

Однако эти исследования были небольшими, а несколько подъемов на носки не могут заменить полноценную физическую активность.

Эксперты также советуют не игнорировать постоянные отеки, внезапную боль, покраснение или повышение температуры в одной ноге – такие симптомы могут свидетельствовать о тромбозе и нуждаются в медицинском осмотре.

Итак, икроножные мышцы не являются настоящим «вторым сердцем», однако каждое их сокращение действительно помогает сердцу поддерживать нормальное кровообращение.

Напомним, научные исследования показали, что регулярное потребление кофе заметно связано с меньшим количеством жира, большей массой мышц и изменениями в уровне половых гормонов.

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