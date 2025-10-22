Ученые исследовали, сколько нужно гулять в неделю, чтобы снизить риск смерти на 26% - результат удивил

Ходьба

Новое исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, бросает вызов установившемуся правилу ежедневного подсчета шагов. Согласно выводам ученых, для пожилых женщин две большие прогулки в неделю могут быть более полезными, чем ежедневные, но более короткие. Результаты показывают, что только две 40-минутные прогулки (около 4000 шагов) могут снизить риск смерти от сердечных приступов и инсульта более четверти.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Количество важнее частоты

Группа специалистов из Бостонской женской больницы имени Бригама отслеживала еженедельную активность более 13 000 женщин, средний возраст которых составлял 71 год, почти 11 лет.

Ведущий автор исследования, доктор Рикута Хамайя, заявила, что для здоровья сердца пожилых женщин количество шагов в неделю важнее частоты.

"Не существует 'лучшей' или 'лучшей' схемы шагов... 'группировка' шагов - это жизнеспособный вариант для здоровья", - отметила она.

Исследование показало, что женщины, которые проходили не менее 4000 шагов в день один или два раза в неделю, имели снижение риска смерти на 26 процентов по сравнению с теми, кто этого не делал. Никаких дополнительных значительных преимуществ для здоровья от более частой или длительной ходьбы обнаружено не было.

Даже ходьба 4000 шагов трижды в неделю снизила риск смерти по какой-либо причине до 40 процентов, хотя риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) остался на уровне 27%.

Альтернатива 10 000 шагам

Это исследование подтверждает современные тенденции, которые подвергают сомнению необходимость соблюдения цели в 10 000 шагов в день. К примеру, в прошлом месяце австралийские исследователи обнаружили, что ходьба всего 7000 шагов в день приносит практически такую же пользу, как и 10 000 шагов, снижая риск преждевременной смерти на 47 процентов.

Ученые пришли к выводу, что врачам следует рекомендовать пожилым женщинам стремиться проходить 4000 шагов в день, даже если это происходит только один или два раза в неделю.

Примечание: исследование было чисто наблюдательным и не делает выводов о причине и следствии. Активность участников измерялась только в течение одной недели с 11-летнего периода наблюдения.