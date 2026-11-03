Ученые нашли ягоду, которая может помочь против депрессии: ее едят миллионы людей

Черника / © pexels.com

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Ежедневное употребление черники может быть связано с улучшением настроения и уменьшением симптомов депрессии у пожилых людей. Американские ученые обнаружили изменения в кишечной микрофлоре, объясняющие связь между питанием и психическим здоровьем.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование учёных Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging.

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Как черника влияет на симптомы депрессии

В исследовании приняли участие 18 человек старше 65 лет, которые вели малоподвижный образ жизни и имели легкие симптомы депрессии.

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В течение трех месяцев одна группа ежедневно получала 48 грамм сублимированного порошка черники – примерно две чашки свежих ягод. Другая употребляла плацебо.

После эксперимента симптомы депрессии уменьшились в обеих группах. Однако среди тех, кто использовал чернику, улучшения были более выраженными и устойчивыми. В то же время, разница между группами не достигла статистической значимости.

"Наша цель заключалась в том, чтобы предварительно определить влияние потребления черники на микробиом кишечника, метаболиты и симптомы депрессии", - объяснила молекулярная диетология Гарвардской медицинской школы Кортни Миллар.

Что происходит в организме после употребления ягоды

Ученые также зафиксировали изменения в кишечной микрофлоре участников. В частности, изменилось количество генов шести типов бактериальных ферментов, пять из которых стали более многочисленными.

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Среди них фермент, связанный с образованием гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), нейромедиатора, который участвует в работе нервной системы и ранее исследовался в связи с депрессией.

Исследователи предполагают, что на эти процессы могут влиять клетчатка и антоцианы – природные пигменты, которые придают чернику синего цвета.

В то же время ученые призывают не делать преждевременных выводов. В исследовании принимали участие только 18 человек, преимущественно женщин, у которых были легкие депрессивные симптомы, а не диагностированная депрессия.

Кроме того, улучшения наблюдались и в группе плацебо. Поэтому ученые планируют более масштабные исследования, чтобы выяснить, действительно ли черника может положительно влиять на психическое здоровье.

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Пока ее нельзя считать доказанным средством лечения депрессии, хотя результаты открывают перспективы дальнейших исследований.

Ранее психологиня объяснила, что все чаще игнорирование украинцами воздушных тревог может быть следствием хронической усталости и эмоционального истощения из-за продолжающегося стресса войны. По ее словам, постоянная напряженность может приводить к апатии и даже депрессивному состоянию, из-за чего люди слабее реагируют на сигналы опасности. В то же время специалист отмечает, что во время тревоги следует автоматически переходить к действиям по алгоритму безопасности — направляться к укрытию или использовать правило двух стен.

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