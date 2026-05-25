Ученые назвали простой способ обуздать агрессию: эффект может удивить

Омега-3 / © Credits

Людям, замечающим за собой чрезмерную раздражительность или агрессивное поведение, может помочь обычная пищевая добавка. Исследование показало, что омега-3 жирные кислоты, часто принимаемые в виде капсул рыбьего жира, способны умеренно снижать уровень агрессии.

Об этом говорится в материале Science Alert.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании. Они проанализировали 29 рандомизированных контролируемых исследований, в которых в общей сложности приняли участие 3918 человек.

По результатам метаанализа прием омега-3 имел умеренный, но заметный краткосрочный эффект: уровень агрессии снижался до 28% по разным показателям. Речь шла о людях всех возрастов, пола, состояния здоровья, а также о разных дозировках и длительности приема добавок.

Исследования охватывали период с 1996 по 2024 год, а средняя продолжительность испытаний составляла 16 недель. В них принимали участие как дети младше 16 лет, так и взрослые в возрасте 50–60 лет.

Ученые зафиксировали снижение как реактивной агрессии, то есть ответа на провокацию, так и проактивной агрессии, когда агрессивное поведение заранее спланировано.

Нейрокриминолог Адриан Рейн заявил, что пришло время рассматривать омега-3 как дополнительное средство для снижения агрессии — в общинах, клиниках и даже системе уголовного правосудия. В то же время он подчеркнул: это не "волшебная пилюля", которая полностью решит проблему насилия, но такой подход может помочь.

По мнению исследователей, эффект омега-3 может быть связан с тем, что жирные кислоты уменьшают воспаление и поддерживают нормальную работу важных процессов в мозге. Само питание, как отмечают ученые, может оказывать влияние на химический баланс мозга и, соответственно, на поведение человека.

Авторы работы подчеркивают, что нужны более масштабные и более долгие исследования, чтобы лучше подтвердить эту связь. В то же время, уже сейчас они считают, что омега-3 можно рассматривать как дополнительное средство наряду с другими методами — например, психотерапией или медикаментозным лечением.

Отдельно исследователи советуют родителям агрессивных детей обратить внимание не только на основное лечение, но и на рацион. По словам Рейна, дополнительная порция рыбы один-два раза в неделю также может иметь положительный эффект.

Омега-3 давно связывают с пользой для сердца, мозга и нервной системы. Некоторые исследования также указывали на потенциальную связь этих жирных кислот с профилактикой психических расстройств, в частности шизофрении. Теперь ученые предполагают, что они могут иметь значение и для контроля агрессивного поведения.

Отметим, что омега-3 давно считается одной из популярнейших добавок для поддержки сердца, сосудов и мозга. Многие принимают ее без назначения врача, считая абсолютно безопасной. Однако ученые предупреждают: бесконтрольное употребление омега-3 может не только не принести пользу, но и серьезно навредить организму. Особенно это касается людей с определенными хроническими заболеваниями и тех, кто превышает рекомендованные дозы.

