Ученые выяснили, что экстраверты реже принимают антидепрессанты

Экстраверты реже используют антидепрессанты. / © Unsplash

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Венгерские исследователи обнаружили неожиданную связь между психическим здоровьем и географией социальных контактов. Люди, чьи друзья и знакомые живут в разных уголках страны, гораздо реже используют антидепрессанты. Особенно заметен этот эффект среди молодежи.

Об этом свидетельствует масштабное исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Его авторы проанализировали данные 277 000 жителей небольших венгерских городов и соотнесли уровень использования антидепрессантов с особенностями их социальных связей.

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Ключевым оказался не просто размер сети, а ее географическое разнообразие – то есть насколько далеко друг от друга живут ваши друзья. Именно это, по словам авторов, может указывать на более высокий социальный капитал – фактор, который, как ранее показывали исследования, существенно снижает риск депрессий и тревожных состояний.

Социальный капитал, подразумевающий доверие, взаимопонимание и готовность к сотрудничеству в рамках общины, способствует формированию поддерживающей среды. Люди с разветвленными контактами чаще чувствуют себя включенными в общество, имеют больше эмоциональной и практической поддержки, а также легче обращаются за помощью в сложные моменты.

Для анализа исследователи использовали общенациональные данные о рецептах антидепрессантов в период с 2011 по 2015 годы. Они сосредоточились в городах с населением от 5 до 20 тысяч человек. Показатель использования антидепрессантов был выбран в качестве косвенного индикатора психического состояния.