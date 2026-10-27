Уменьшит налет и защитит от кариеса: ученые обнаружили неожиданную пользу популярного сока

Клюква сдерживает образование зубного налета / © Freepik

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Исследования показывают, что с помощью клюквы можно предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Также выяснилось, что клюквенный сок сдерживает образование зубного налета.

Об этом пишет ScienceAlert .

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Те же соединения, которые делают клюкву эффективной против ИМП, могут предложить преимущества для совершенно иного аспекта здоровья человека – гигиены полости рта. Исследователи обнаружили, что употребление клюквенного сока угнетает рост зубного налета, что может некоторых удивить.

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«Большинство людей считают клюквенный сок очень кислым, очень сладким, и поэтому он не может вносить положительный вклад в здоровье полости рта», – говорит детский стоматолог Кристин Ву из Университета Иллинойса в Чикаго.

В то же время исследование выявило обратное. Клюква содержит соединения, называемые проантоцианидинами (PAC), которые могут угнетать бактериальные инфекции.

В случае инфекций мочевыводящих путей проантоцианидины в клюквенном соке могут осложнить прикрепление Escherichia coli к клеткам, выстилающим мочевой пузырь.

Но появляются доказательства того, что проантоцианидины также могут помочь защитить полость рта, подавляя бактерии Streptococcus mutans, которые накапливаются в биопленке зубного налета, производя кислоты, которые могут способствовать кариесу.

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Клюква – это чрезвычайно полезная ягода / © Pexels

Чтобы исследовать, могут ли проантоцианидины, присутствующие в коммерчески доступном клюквенном соке, иметь защитный эффект, провели небольшое исследование с участием восьми взрослых и 14 детей.

Участники тестировали три отдельных напитка в разные дни: чистый клюквенный сок, подслащенный клюквенный напиток, содержащий 27% клюквенного сока, и воду, служившую контролем.

На каждом этапе теста участники воздерживались от гигиены полости рта в течение 24 часов, прежде чем с одной стороны рта был сделан мазок на наличие зубного налета.

После первого мазка участники брали свой тестовый напиток и полоскали им рот, прежде чем проглотить. Спустя тридцать минут исследователи брали мазок налета с другой стороны рта участников.

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Когда команда сопоставила базовые мазки, взятые после эксперимента с употреблением алкоголя, результаты показали, что употребление чистого клюквенного сока привело к уменьшению роста бактерий на 44%, а у детей-участников – на 33% по сравнению с базовыми мазками.

«Большее снижение, наблюдаемое у взрослых, может отражать возрастные различия в составе зубного налета, что приводит к переменной чувствительности к антимикробным соединениям, полученным из клюквы», – объясняют исследователи.

Отмечается, что недавние исследования продемонстрировали четкие возрастные различия в составе, разнообразии и численности микробиомы полости рта. Причем разные микробные группы способствуют процессу кариеса у взрослых по сравнению с детьми.

Возобновление роста бактерий зубного налета после воздействия подслащенного напитка с 27-процентным клюквенным соком было численно меньше, чем у тех, кто предварительно подвергался воздействию бактерий зубного налета, но разница не была статистически значимой.

Помимо сдерживания роста бактерий, чистый клюквенный сок также привел к значительному снижению выработки кислоты зубного налета у участников, потенциально ограничивая вред, который эти кислоты могут нанести зубной эмали.

Хотя исследователи специально не проверяли это, они предполагают, что чистый клюквенный сок превзошел подслащенный клюквенный напиток благодаря более высокому содержанию проантоцианидина. Хотя для подтверждения этого требуются дальнейшие исследования.

Какие существуют риски

Следует заметить, что это было только очень небольшое исследование. Исследователи не измеряли, защищало ли потребление клюквенного сока участников от кариеса со временем, поскольку они измеряли только активность зубного налета и уровень кислоты на момент эксперимента.

Еще один вопрос состоит в том, может ли высокая кислотность самого сока повредить зубы. Хотя исследователи отмечают, что имеющиеся данные об эрозии зубов, вызванной кислыми напитками, противоречивы. Есть исследования, свидетельствующие о том, что употребление клюквенного сока может уменьшить эрозию дентина.

Известно, что активность зубного налета и выработка кислоты являются двумя главными виновниками кариеса, результаты предлагают предварительные доказательства того, что клюква может быть «функциональным продуктом питания», предлагающим преимущества для здоровья полости рта, кроме основных питательных веществ, которые она обеспечивает.

Однако последней обеспокоенностью может быть ее кислый вкус, поскольку исследователи отмечают, что низкое содержание сахара в клюквенном соке может ограничить его вкусовые качества для людей, особенно для детей.

«Будущее включение некариесогенных подсластителей может улучшить приемлемость без ущерба безопасности или эффективности», – предполагают они.

Напомним, что клюкву назвали самой полезной ягодой для женского здоровья. Клюква содержит кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, витамины PP, B1, B2, B6, B9, C и E. Эти микроэлементы необходимы для надлежащего функционирования всех систем женского организма в период менопаузы и гормональных сбоев.

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