Утренняя привычка, которая усиливает мозг и помогает карьере — что показало исследование
Новое исследование показало, что одна утренняя привычка способна существенно повысить производительность, мотивацию, концентрацию и даже ускорить получение повышения.
Новое исследование показало интересную закономерность: ранний секс может не только улучшить настроение, но и заметно повысить производительность на работе и даже увеличить шансы на карьерный рост.
Команда интернет-аптеки ZipHealth опросил тысячу американцев, работающих полный рабочий день, и выяснила, как их интимные привычки влияют на работоспособность, мотивацию и частоту повышений.
Результаты : утренний секс = больше фокуса, энергии и шансов на повышение
По данным исследования:
те, кто занимается сексом перед работой, чувствуют себя более продуктивными, более сосредоточенными и мотивированными;
почти треть респондентов считает, что регулярная интимная близость оказывает положительное влияние на их доход и скорость карьерного роста;
более половины поклонников утреннего секса получили повышение зарплаты за последний год;
уровень концентрации у таких людей был вдвое выше, чем у тех, кто занимается сексом редко или никогда.
Руководители и владельцы бизнесов оказались наиболее "утренне-активной" группой - среди них ранний секс практикуют 26%.
И даже больше: 35% участников признались, что такая практика поднимает им настроение лучше, чем утренний кофе.
Почему это работает: объяснение сексологов
Эксперты объясняют: во время секса, особенно когда он завершается оргазмом, организм высвобождает мощный коктейль гормонов.
дофамин – стимулирует мотивацию, энергию, концентрацию;
окситоцин – улучшает эмоциональную связь, снижает уровень стресса;
эндорфины – дарят ощущение покоя и удовольствия;
повышается уровень тестостерона , связывающих с решительностью и настойчивостью.
Сексологи отмечают, что такая гормональная реакция может "перезагрузить" мозг перед работой, делая человека более уверенным, активным и уравновешенным.
Но есть нюанс
Хотя большинство испытывает положительный эффект, каждый пятый опрошенный хотя бы раз опоздал на работу из-за утреннего секса. Чаще это случается у поколения Z.
Эксперты советуют: даже короткая интимная близость может иметь положительный эффект, если доставляет удовольствие, а не стресс из-за спешки. Чем гармоничнее опыт — тем продолжительнее “эффект производительности”.