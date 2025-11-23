ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Здоровье
Утренняя привычка, которая усиливает мозг и помогает карьере — что показало исследование

Новое исследование показало, что одна утренняя привычка способна существенно повысить производительность, мотивацию, концентрацию и даже ускорить получение повышения.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Утро

Утро / © unsplash.com

Новое исследование показало интересную закономерность: ранний секс может не только улучшить настроение, но и заметно повысить производительность на работе и даже увеличить шансы на карьерный рост.

Команда интернет-аптеки ZipHealth опросил тысячу американцев, работающих полный рабочий день, и выяснила, как их интимные привычки влияют на работоспособность, мотивацию и частоту повышений.

Результаты : утренний секс = больше фокуса, энергии и шансов на повышение

По данным исследования:

  • те, кто занимается сексом перед работой, чувствуют себя более продуктивными, более сосредоточенными и мотивированными;

  • почти треть респондентов считает, что регулярная интимная близость оказывает положительное влияние на их доход и скорость карьерного роста;

  • более половины поклонников утреннего секса получили повышение зарплаты за последний год;

  • уровень концентрации у таких людей был вдвое выше, чем у тех, кто занимается сексом редко или никогда.

Руководители и владельцы бизнесов оказались наиболее "утренне-активной" группой - среди них ранний секс практикуют 26%.

И даже больше: 35% участников признались, что такая практика поднимает им настроение лучше, чем утренний кофе.

Почему это работает: объяснение сексологов

Эксперты объясняют: во время секса, особенно когда он завершается оргазмом, организм высвобождает мощный коктейль гормонов.

  • дофамин – стимулирует мотивацию, энергию, концентрацию;

  • окситоцин – улучшает эмоциональную связь, снижает уровень стресса;

  • эндорфины – дарят ощущение покоя и удовольствия;

  • повышается уровень тестостерона , связывающих с решительностью и настойчивостью.

Сексологи отмечают, что такая гормональная реакция может "перезагрузить" мозг перед работой, делая человека более уверенным, активным и уравновешенным.

Но есть нюанс

Хотя большинство испытывает положительный эффект, каждый пятый опрошенный хотя бы раз опоздал на работу из-за утреннего секса. Чаще это случается у поколения Z.

Эксперты советуют: даже короткая интимная близость может иметь положительный эффект, если доставляет удовольствие, а не стресс из-за спешки. Чем гармоничнее опыт — тем продолжительнее “эффект производительности”.

