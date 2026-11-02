«В 10 раз грязнее сиденья унитаза»: ученые назвали самую опасную вещь, которую вы трогаете каждый день

Мобильный телефон грязнее сиденья унитаза / © pexels.com

Реклама

Исследования показали, что самая грязная вещь, с которой люди сталкиваются каждый день, – это их собственный мобильный телефон . Как утверждают ученые, он даже в 10 раз грязнее сиденья унитаза.

Об этом пишет Popular Science .

Реклама

Часто самой грязной вещью называют что угодно, только не телефон. Если вы ездите на метро, то можете подозревать, что вероятным виновником является ручка лестницы или столб поезда. Если вы идете из дома в машину и в офис, то кнопка лифта или брелок, который вам приходится доставать из своей сумки.

Реклама

«Это может удивить людей, но самая грязная вещь, с которой они сталкиваются каждый день – это их собственный мобильный телефон. Люди носят их с собой повсюду, включая ванную. Их трогают тысячи раз в день, и люди не чистят их и не моют руки», – говорит Кейтлин Манган, руководитель лаборатории Gillson Sciences.

Институт политики и инноваций здравоохранения Мичиганского университета предположил, что ваш мобильный телефон в 10 раз грязнее сиденья унитаза.

Частота контактов способствует этому. Исследование показывает, что в среднем люди проверяют свои телефоны 47 раз в день. Как и ваша одежда, и обувь, вы носите свой любимый телефон через разные среды с разным уровнем чистоты. На самом деле этот столб в метро может быть чище вашего iPhone.

«Это зависит от того, как часто убираются эти помещения. К примеру, ручки двери офисного здания обычно ежедневно касается меньше людей, но из-за этого ее можно не так часто чистить, и поэтому она имеет высокий риск заражения микробами. В то время как столб в метро, ​​ежедневно чистящийся и должным образом дезинфицируемый, будет иметь меньше микробов для передачи», — говорит Манган.

Реклама

Известно, что мобильные телефоны содержат кожные бактерии, как стафилококк и стрептокок, а также фекальные бактерии, такие как кишечная палочка и энтерокок фекалис. Эти бактерии могут вызывать кожные инфекции, ангину или желудочно-кишечные заболевания, вызывающие тошноту, рвоту и диарею.

Вы можете помочь себе, избегая использования телефона в туалете, не кладя его на поверхности, где могут быть микробы, и во время разговора не позволяя ему касаться щеки или рта.

Конечно, также следует протирать телефон бумажными полотенцами, спиртом и ватными тампонами, когда это возможно. Кроме того, соблюдать правила номер один по предотвращению распространения микробов: часто и тщательно мыть руки.

Кроме того, с телефонами часто случаются неприятные инциденты. Напомним, на борту рейса British Airways из Лондона в Лас-Вегас вспыхнул телефон во время полета . Экипаж обратился к диспетчерам с запросом на экстренную помощь после приземления, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров