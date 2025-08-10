Вода перед сном: почему это скрытая угроза для вашего сна и здоровья

Питьевая вода / © pixabay.com

Врач Хулио Массет посоветовал не откладывать питье воды даже перед сном. Он подчеркнул, что поддержание водного баланса важно для правильного функционирования организма.

Об этом пишет Daily Express.

Массет объяснил, что употребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания, которое может вызвать головную боль и усталость. Он также напомнил о роли гормона вазопрессина, который ночью снижает количество мочи, поддерживающей водный баланс во время сна.

В то же время врач предупредил, что питье большого количества воды непосредственно перед сном может нарушить отдых из-за частых пробуждений для походов в туалет. Он рекомендует пить воду равномерно в течение дня во избежание излишней нагрузки на ночной сон.

Безопасно ли пить воду из-под крана в ванной?

Компания Victorian Plumbing советует избегать питья воды из крана в ванной комнате, даже если технически она питьевая.

Специалисты объясняют, что хотя водоснабжение в домах Великобритании безопасно, качество воды может изменяться в зависимости от материалов труб. В частности, в некоторых домах все еще используются старые свинцовые трубы, которые могут быть вредными.

Поэтому лучше употреблять воду из кухонного крана или бутылированную воду, а не пить воду непосредственно из крана в ванной комнате.