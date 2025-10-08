Восемь чашек этих напитков ежедневно снижают риск ранней смерти: о чем идет речь

Напиток / © Unsplash

Реклама

Ежедневное употребление семи-восьми чашек сбалансированного сочетания чая, кофе и воды может снизить риск преждевременной смерти.

Это главное заключение новаторского исследования, опубликованного в Британском журнале питания.

Ученые, проанализировавшие данные почти 183 тысячи взрослых британцев, установили, что такой объем жидкости обеспечивает лучшую защиту от смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые болезни и некоторые виды рака.

Реклама

Исследователи отмечают: важно не только общее количество жидкости, но и пропорция напитков. Наиболее полезным оказалось ежедневное сочетание кофе и чая в соотношении 2:3. Эта точная смесь значительно снижала вероятность смерти от всех причин, рака, сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний.

Исследование также содержит важное предупреждение: хотя сбалансированное потребление в пределах 7-8 чашек полезно, превышение этой нормы может иметь обратный эффект. В частности, если человек выпивает девять и более напитков в день, замена воды кофе может увеличить риск смерти от сердечных заболеваний.

Эксперты советуют сначала обеспечить надлежащую гидратацию (7-8 напитков), а затем заменять часть простой воды на оптимальную смесь кофе и чая.

Напомним, во время гриппа и простуды многие бессознательно совершают ошибки, которые не только затягивают болезнь, но и могут привести к серьезным осложнениям. Эксперты назвали пять наиболее распространенных действий, которые следует избегать, чтобы помочь организму быстрее справиться с инфекцией.

Реклама

Большинство людей никогда не замеряли окружность своей шеи — и зря. Как отмечают специалисты, этот простой показатель может предоставить ценную информацию о состоянии здоровья. Новые исследования свидетельствуют, что размер шеи иногда точнее указывает на риски для организма, чем привычные ИМТ или соотношение талии к бедрам.