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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Воздух после обстрелов, стресс и курения — что сегодня больше всего угрожает здоровью украинцев по мнению онколога

Краткосрочные временные вдыхания продуктов горения в результате ракетных ударов не приведут к появлению новых онкологических заболеваний. Так же, как к раку не приводят одна или две выкуренные сигареты.

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Воздух после обстрелов, стресс и курения — что сегодня больше всего угрожает здоровью украинцев по мнению онколога

© Associated Press

Об этом, успокаивая украинцев, в эфире телеканала Киев24 заявил онкохирург, кандидат медицинских наук Андрей Безносенко.

«Онкология – это всегда о времени, о продолжительности. Слава Богу, мы не дышим постоянно продуктами горения ракет. Даже в курении не первая сигарета вызывает рак, а годы и десятилетия курения. И риск онкологии увеличивается через 5–10 лет после начала курения или употребления алкоголя», — объясняет онколог Андрей Безносенко.

Эксперт также прокомментировал вопрос влияния новейших никотиновых изделий — в первую очередь, электронных сигарет — на общественное здоровье.

«Новейшие никотиновые изделия появились совсем недавно. Поэтому по ним еще нет данных, нет исследований. Нужно время, чтобы изучить этот вопрос», — пояснил А. Безносенко, подчеркнув, что Всемирная организация здравоохранения считает и электронные сигареты, и кальяны средствами, которые несут вред здоровью.

Так же еще не до конца изучено, по мнению онколога, влияние никотиновых снюсов или паучей на общественное здоровье из-за недостаточности научных данных.

Он также напомнил, что многочисленные научные исследования в последние десятилетия уже подтвердили, что никотин не является канцерогеном.

«Сам никотин как соединение не вызывает онкологические заболевания. Это скорее приманка, которая вызывает психологическую зависимость, которая заставляет людей возвращаться к никотину. Непосредственно на риск онкологических заболеваний влияют смолы, тяжелые металлы и другие вредные вещества», — объяснил онкохирург, кандидат медицинских наук Андрей Безносенко.

По его словам, в течение полномасштабной войны количество новых зарегистрированных случаев онкологических заболеваний снизилось. Но это связано скорее с выездом большого числа населения за границу.

В то же время возросло количество выявленных заболеваний на более серьезных стадиях, поскольку из-за войны украинцы не всегда находят время, чтобы вовремя обратиться к врачу.

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