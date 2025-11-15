Врачи рассказали, какими должны быть цвет и форма кала в норме у взрослого человека.

Какими должны быть стулы

Несмотря на то, что общество легко обсуждает стул младенцев, разговор о стуле взрослых часто становится неудобным. это большая ошибка, ведь игнорирование вида, консистенции и частоты стула означает потерю важного индикатора состояния кишечно-желудочного тракта и организма в целом. Даже ежедневный поход в туалет может действительно маскировать как скрытый понос, так и запор.

Об этом рассказала семейный врач высшей категории Наталья Похмурская, которая отметила, что зная о потенциальных тревожных симптомах можно вовремя позаботиться о своем здоровье.

Для объективной оценки консистенции и формы кала в мировой практике используется Бристольская шкала формы кала. Эта система, запатентованная врачом Кен Хитоном в 1997 году, позволяет любому, даже не специалисту, самостоятельно оценить свой стул.

Форма кала здорового человека

Нормальными, или идеальными, считаются два типа кала:

Тип 3, он имеет форму колбаски, но его поверхность умеренно растрескалась. при этом он достаточно гладкий для легкого прохождения кишечником.

Тип 4 — гладкий, мягкий кал, который легко получается без всяких усилий.

Цвет кала у взрослого человека

Цвет. Цветовая гамма варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого, что зависит от рациона. Более светлый оттенок имеют те, кто потребляет много клетчатки и овощей, тогда как более темный цвет характерен для любителей белковой и мясной пищи. Цвет придает пигмент стеркобилину, который образуется из желчных кислот. Если кал стал почти белый или совсем светлый, это может свидетельствовать о перекрытии желчных протоков и требует срочной консультации врача.

Какой должен быть объем кала в норме

Нормальный объем колеблется между 100-250 граммами .

Избыток может являться признаком недостаточной работы ферментов, когда пища не полностью распадается и всасывается.

Слишком малый объем часто встречается у тех, кто просто мало ест (например, из-за депрессии), поскольку не из чего образовываться каловым массам.

Признаки здорового стула

Нормальный стул длится всего две-три минуты . Если для завершения процесса вам нужно сидеть и тужиться гораздо дольше, это уже следует расценивать как патологию, также в норме процесс происходит без необходимости отвлекаться на телефон.

Кал не должен сильно пачкать стенки унитаза. Необходимость долго тереть щеткой после каждого стула часто указывает на недостаточную функцию поджелудочной железы и неполное переваривание.

Кал должен находиться примерно посередине, не должен ни всплывать, ни падать камнем на дно.

Типы кала, указывающие на отклонения

другие формы кала по Бристольской шкале являются индикаторами нарушений пищеварения.

Типы 1 и 2, если они появляются ежедневно, свидетельствуют о запорах.

Тип 1 выглядит как твердые, сухие, отдельные комки (которые могут быть продолговатыми или приплюснутыми), выход которых происходит с трудом.

Тип 2 колбасковидный, но комковатый. Эта ситуация немного лучше, чем тип 1.

Причинами комкообразного и твердого кала могут быть:

Питание. Низкое содержание клетчатки (формирующей и разрыхляющей кал) и недостаточное потребление жидкости.

Хронический стресс и повышенная тревожность могут замедлять перистальтику, поэтому кал дольше задерживается и всасывается больше воды.

Медикаменты. Длительное употребление диуретиков, антидепрессантов и анальгетиков.

Заболевание - колит (часто чередуется с поносами), гипомоторная функция кишечника (замедленная перистальтика), долихосигма (удлинение кишечника), опущение внутренних органов. Жесткий кал может сопровождать опухоли. чрезмерное тоскование может приводить к дивертикулам (выпячиваниям стенок кишечника).

Запор, продолжающийся более трех дней, вызывает сильную интоксикацию, что проявляется повышением артериального давления, головной болью, спазмами сосудов, болями в сердце, аритмией и сильной слабостью. у женщин после родов продукты интоксикации могут даже выделяться с молоком матери.

Диарея и нарушение всасывания (типы 5, 6 и 7)

Эти типы указывают на ускоренное прохождение пищи или недостаточное всасывание жидкости в толстом кишечнике:

Тип 5 – мягкие комочки с гладкими краями, которые легко получаются. может быть связан с недостаточным количеством клетчатки или употреблением плохо перевариваемых продуктов (например, при относительной лактазной недостаточности).

Тип 6 – кашицеобразный, с рваными краями. часто появляется после употребления слабительных средств, поскольку ускоряется прохождение масс и вода не успевает впитываться.

Тип 7. Водянистый, без жестких частиц. Это тяжелая диарея (например, при острых кишечных инфекциях, ротовирусе, сальмонеллезе), которая несет риск обезвоживания и значительной потери электролитов и водорастворимых витаминов. особенно опасно для детей.

Причины мягкого и жидкого кала могут быть срк — синдром раздраженного кишечника, когда стресс ускоряет перистальтику (одни люди реагируют запором, другие — поносом); резкие изменения в рационе (например, во время путешествий); пищевые отравления (часто сопровождаются дурным запахом, ворчанием в животе и ощущением неполного стула), колиты (со слизью или каплями крови), болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

На что еще нужно обратить внимание: дополнительные индикаторы здоровья

По словам врача, следует обращать внимание не только на форму, но и на другие характеристики стула: