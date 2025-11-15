ТСН в социальных сетях

Здоровье
308
4 мин

Врачи рассказали, какими должны быть цвет и форма кала в норме у взрослого человека.

О каких болезнях расскажут стул: признаки кала в норме

Анна Носова
Какими должны быть стулы

Какими должны быть стулы

Несмотря на то, что общество легко обсуждает стул младенцев, разговор о стуле взрослых часто становится неудобным. это большая ошибка, ведь игнорирование вида, консистенции и частоты стула означает потерю важного индикатора состояния кишечно-желудочного тракта и организма в целом. Даже ежедневный поход в туалет может действительно маскировать как скрытый понос, так и запор.

Об этом рассказала семейный врач высшей категории Наталья Похмурская, которая отметила, что зная о потенциальных тревожных симптомах можно вовремя позаботиться о своем здоровье.

Для объективной оценки консистенции и формы кала в мировой практике используется Бристольская шкала формы кала. Эта система, запатентованная врачом Кен Хитоном в 1997 году, позволяет любому, даже не специалисту, самостоятельно оценить свой стул.

Форма кала здорового человека

Нормальными, или идеальными, считаются два типа кала:

  • Тип 3, он имеет форму колбаски, но его поверхность умеренно растрескалась. при этом он достаточно гладкий для легкого прохождения кишечником.

  • Тип 4 — гладкий, мягкий кал, который легко получается без всяких усилий.

Цвет кала у взрослого человека

  • Цвет. Цветовая гамма варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого, что зависит от рациона. Более светлый оттенок имеют те, кто потребляет много клетчатки и овощей, тогда как более темный цвет характерен для любителей белковой и мясной пищи. Цвет придает пигмент стеркобилину, который образуется из желчных кислот.

    Если кал стал почти белый или совсем светлый, это может свидетельствовать о перекрытии желчных протоков и требует срочной консультации врача.

Какой должен быть объем кала в норме

  • Нормальный объем колеблется между 100-250 граммами.

  • Избыток может являться признаком недостаточной работы ферментов, когда пища не полностью распадается и всасывается.

  • Слишком малый объем часто встречается у тех, кто просто мало ест (например, из-за депрессии), поскольку не из чего образовываться каловым массам.

Признаки здорового стула

  • Нормальный стул длится всего две-три минуты. Если для завершения процесса вам нужно сидеть и тужиться гораздо дольше, это уже следует расценивать как патологию, также в норме процесс происходит без необходимости отвлекаться на телефон.

  • Кал не должен сильно пачкать стенки унитаза. Необходимость долго тереть щеткой после каждого стула часто указывает на недостаточную функцию поджелудочной железы и неполное переваривание.

  • Кал должен находиться примерно посередине, не должен ни всплывать, ни падать камнем на дно.

Типы кала, указывающие на отклонения

другие формы кала по Бристольской шкале являются индикаторами нарушений пищеварения.

Типы 1 и 2, если они появляются ежедневно, свидетельствуют о запорах.

  • Тип 1 выглядит как твердые, сухие, отдельные комки (которые могут быть продолговатыми или приплюснутыми), выход которых происходит с трудом.

  • Тип 2 колбасковидный, но комковатый. Эта ситуация немного лучше, чем тип 1.

Причинами комкообразного и твердого кала могут быть:

  • Питание. Низкое содержание клетчатки (формирующей и разрыхляющей кал) и недостаточное потребление жидкости.

  • Хронический стресс и повышенная тревожность могут замедлять перистальтику, поэтому кал дольше задерживается и всасывается больше воды.

  • Медикаменты. Длительное употребление диуретиков, антидепрессантов и анальгетиков.

  • Заболевание - колит (часто чередуется с поносами), гипомоторная функция кишечника (замедленная перистальтика), долихосигма (удлинение кишечника), опущение внутренних органов. Жесткий кал может сопровождать опухоли. чрезмерное тоскование может приводить к дивертикулам (выпячиваниям стенок кишечника).

Запор, продолжающийся более трех дней, вызывает сильную интоксикацию, что проявляется повышением артериального давления, головной болью, спазмами сосудов, болями в сердце, аритмией и сильной слабостью. у женщин после родов продукты интоксикации могут даже выделяться с молоком матери.

Диарея и нарушение всасывания (типы 5, 6 и 7)

Эти типы указывают на ускоренное прохождение пищи или недостаточное всасывание жидкости в толстом кишечнике:

  • Тип 5 мягкие комочки с гладкими краями, которые легко получаются. может быть связан с недостаточным количеством клетчатки или употреблением плохо перевариваемых продуктов (например, при относительной лактазной недостаточности).

  • Тип 6 кашицеобразный, с рваными краями. часто появляется после употребления слабительных средств, поскольку ускоряется прохождение масс и вода не успевает впитываться.

  • Тип 7. Водянистый, без жестких частиц. Это тяжелая диарея (например, при острых кишечных инфекциях, ротовирусе, сальмонеллезе), которая несет риск обезвоживания и значительной потери электролитов и водорастворимых витаминов. особенно опасно для детей.

Причины мягкого и жидкого кала могут быть срк — синдром раздраженного кишечника, когда стресс ускоряет перистальтику (одни люди реагируют запором, другие — поносом); резкие изменения в рационе (например, во время путешествий); пищевые отравления (часто сопровождаются дурным запахом, ворчанием в животе и ощущением неполного стула), колиты (со слизью или каплями крови), болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

На что еще нужно обратить внимание: дополнительные индикаторы здоровья

По словам врача, следует обращать внимание не только на форму, но и на другие характеристики стула:

  • Запах. Очень резкий, неприятный запах часто сигнализирует о недостаточной ферментативной активности поджелудочной железы или недостаточном выделении желчи.

  • Плаучесть . Если кал всплывает, это обычно свидетельствует об избытке жира в стуле, что опять же указывает на нарушение функции поджелудочной железы.

  • Падения. Если кал падает прямо на дно, он слишком жесткий и сухой, что характерно для колитов или общего обезвоживания организма.

  • Слизь и кровь. Слизь, похожая на сопли, или прожилки крови являются признаками серьезных заболеваний, требующих немедленного обследования.

308
