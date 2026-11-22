Бересклет европейский / © Википедия

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Осенняя природа балует нас своими роскошными красками. Однако следует помнить, что зрелищные плоды иногда скрывают самые опасные токсины.

Об этом пишет Egészség Kalauz .

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Следует внимательнее присмотреться к распространенным декоративным растениям, которые могут легко обмануть взрослых своим соблазнительным видом и подвергнуть прямой опасности маленьких детей, интересующихся красочными ягодами.

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Опасный бересклет европейский

Бересклет европейский (Euonymus europaeus) часто встречается на опушках лесов и в ухоженных садах Европы, в том числе и в Украине.

Однако внешность смертельно обманчива. Растение содержит карденолидные гликозиды, действующие на сердце (например, эвонозид), и ядовитые алкалоиды. Вскоре после употребления появляются сильная рвота, непрерывная диарея и спазматические боли в животе, что в тяжелых случаях может привести к нарушениям кровообращения, аритмии, а также почечной и печеночной недостаточности.

Для взрослых смертельной дозой примерно 30-35 ягод, но у ребенка с меньшей массой тела даже несколько зерен способны спровоцировать тяжелое отравление. В случае подозрения нельзя ожидать появления первых клинических симптомов — нужно немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Бересклет европейский / © Shutterstock

Риски сбора растений

В современной гастрономии и тенденциях образа сбор дикорастущих растений, ягод и трав становится все более популярным. Как отметил доктор Кшиштоф Капала, сотрудник Ботанического сада Ягеллонского университета в Кракове, в интервью порталу здоровья WP abcZdrowie: во время сбора дикорастущих растений мы должны придерживаться точно такой же дисциплины, как и во время сбора грибов.

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Если мы не знаем вид с ботанической точностью, нам точно не следует класть его в корзину и тем более не смешивать его с едой. Модные фитотерапевтические эксперименты без подготовки могут легко превратиться в трагедию.

Список самых опасных видов

Эксперт также обратил внимание на то, что кроме бересклета европейского, серьезной осторожности нуждаются и несколько других растений, чрезвычайно распространенных в нашей стране и Центральной Европе:

Безвременник осенний (Colchicum autumnale): обманчиво похож на весенний крокус, но его фиолетовые цветы распускаются поздней осенью на лугах и в садах. Все части содержат высокотоксичный колхицин. Это соединение угнетает деление клеток; попадание внутрь может вызвать жжение, желудочно-кишечные симптомы, сильную рвоту, внутреннее кровотечение, повреждение печени и нарушение кровообращения.

Дурман обыкновенный и виды дурмана (Datura stramonium, Datura inoxia): эти декоративные растения с трубчатыми цветками, иногда мохнатыми капсулообразными, могут быть привлекательны на вид и запах, но они содержат атропин и скополамин. Эти антихолинергические алкалоиды вызывают сильные галлюцинации, бред, гипертермию, расширение зрачков, судороги, а в крайних случаях – необратимое повреждение центральной нервной системы и смерть.

Дурман обыкновенный / © Фото из открытых источников

Тис обыкновенный (Taxus baccata): популярное вечнозеленое декоративное растение в садах, парках и на кладбищах. Почти все растение – хвоя и семена – содержит таксановые алкалоиды, которые непосредственно парализуют сердечную мышцу и могут вызвать смертельные сердечные аритмии в течение нескольких минут. Хотя мясистая красная семенная оболочка (арилус), окружающая семена, теоретически нетоксична, жевание семян внутри может иметь роковые последствия. Поэтому употребление ягод следует строго избегать.

Тис обыкновенный / © Credits

Что делать, если подозреваете отравление

Не экспериментируйте с домашними средствами: не пытайтесь нейтрализовать яд молоком или вызвать рвоту, поскольку эти вмешательства могут привести к случайному проглатыванию или более быстрому всасыванию токсинов.

Определите растение: по возможности, сделайте четкое фото растения или возьмите с собой лиственную, плодоносящую ветку для обследования.

Обратитесь за немедленной помощью: сообщите службы экстренной медицинской помощи.

Ядовитые декоративные растения в садах

В садах, парках и общественных местах также много видов, которые высаживаются именно ради их декоративного вида, тогда как их плоды или другие части растений содержат токсичные соединения. Особенно важно обращать на это внимание в осенний период, когда яркие цвета ягод легко привлекают внимание детей.

Например, бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) – распространенное растение для живой изгороди. Ее блестящие, темно-синие или черные ягоды, появляющиеся осенью, на первый взгляд могут показаться безвредными, но их употребление может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Потому плоды растения никогда не следует собирать для пищевых целей.

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Плющ (Hedera helix) нуждается в аналогичной осторожности. Хотя он встречается во многих садах из-за своих вечнозеленых листьев, как его черные плоды, так и листьев содержат раздражающие, токсичные вещества, включая сапонины. Их употребление может вызвать нарушения пищеварения, а в больших количествах может вызвать более серьезные симптомы.

Пастух (Ilex aquifolium) особенно популярен в праздничный сезон, поскольку его веточки с красными ягодами – популярные рождественские украшения. Однако плоды несъедобны: их употребление может вызвать рвоту, диарею и спазмы в животе. Поэтому следует разместить веточки растения, используемые для декоративных целей, в месте, где маленькие дети и домашние животные не могут добраться до них.

Следует также упомянуть ландыш (Convallaria majalis). Хотя он цветет весной, красные ягоды этого растения можно обнаружить и осенью. Ландыш содержит сердечные гликозиды, которые в случае отравления могут вызвать тошноту, рвоту, головокружение и опасные нарушения сердечного ритма. Его красные ягоды могут вводить в заблуждение, поскольку они напоминают мелкие плоды.

Ландыш / © Pixabay

Рицина и ее опасные семена

Не все ядовитые растения небезопасны своими ягодами. Например, клещевина (Ricinus communis), также встречающаяся в садах и декоративных огородах, украшена своими впечатляющими крупными листьями и особыми плодами. Однако ее семена чрезвычайно опасны: содержащийся в нем рицин является одним из самых мощных природных белковых токсинов.

Клещевина подавляет выработку белков в клетках, что может вызвать повреждение клеток и серьезную дисфункцию органов. Симптомы отравления включают рвоту, сильную боль в животе, диарею, обезвоживание, а в тяжелых случаях – повреждение нескольких органов. Начало симптомов не обязательно бывает немедленным. Поэтому в случае подозрения на употребление семян касторки следует срочно обратиться за токсикологической помощью, даже если у пациента все еще нет симптомов.

Важное отличие состоит в том, что касторовое масло, полученное путем соответствующей промышленной и фармацевтической обработки, не является таким же, как сырые семена касторки. Удаление или инактивация токсичного белка при обработке гарантирует, что продукт соответствующего качества будет иметь другие свойства. Однако это не означает, что домашняя обработка семян безопасна.

Клещевина / © Shutterstock

Растительный сок может также повредить кожу

Когда речь идет о ядовитых растениях, мы часто думаем только об употреблении плодов, но некоторые виды могут вызвать проблемы со здоровьем, даже просто затрагивая их. Непосредственный контакт с растительным соком может быть особенно опасным, особенно, если раздражитель попадает на кожу, глаза или слизистые.

Например, виды молочая (Euphorbia) выделяют молочный сок, который может вызвать раздражение кожи, воспаление, боль и образование волдырей. Если сок попадет в глаза, это может повлечь за собой сильное раздражение глаз, боль и временную потерю зрения. В таких случаях важно тщательно промыть пораженный участок большим количеством проточной воды и как можно скорее обратиться за помощью в случае попадания в глаза.

Другие растения, такие как некоторые зонтические дикорастущие, могут содержать фотосенсибилизирующие соединения. Они могут вызвать серьезные, похожие на ожоги, поражения под воздействием солнечного света. Покраснения, болезненные волдыри, а впоследствии и пигментные пятна могут продолжаться днями или неделями.

Поэтому рекомендуется носить перчатки во время садоводства и сбора дикорастущих растений и любой ценой избегать контакта с растительным соком.

Маленькие дети больше рискуют

Одна из важнейших групп риска отравления растениями – маленькие дети. Дети от 1 до 4 лет часто исследуют окружающую среду по вкусу, поэтому разноцветные ягоды, семена странной формы и яркие цветы могут быть для них особенно опасны.

Опасность еще больше усугубляется тем, что маленькие дети не обязательно различают ядовитые и съедобные растения. Более того, употребление красочных фруктов часто происходит без присмотра, поэтому родители лишь позже отдают себе отчет, что что-то не так.

Для профилактики:

В садах семей с маленькими детьми следует избегать посадки особо опасных, броских ядовитых растений.

Научите детей не брать в рот неизвестные ягоды, листья, цветы или семена.

Следует заранее проверить названия растений в саду и их возможные токсичные свойства.

Не оставляйте срезанные ветки, опавшие плоды и семена в месте, где дети могут до них добраться.

Отправляясь в путешествие, не разрешайте детям пробовать неизвестные растения или плоды.

Не всегда нужно полностью удалять ядовитые растения, но желательно оградить рискованные экземпляры или сделать их недоступными для детей.

Опасность для домашних животных

Ядовитые растения в саду могут угрожать здоровью не только людей, но и собак и кошек. Интересные домашние животные могут грызть опавшие ветки, листья, плоды или даже есть другие части растений в саду.

Тис, ландыш, плющ нуждаются в особом уходе. Симптомы отравления у животных могут быть разнообразными: слюнотечение, рвота, диарея, слабость, тремор, потеря координации, а в более тяжелых случаях судороги и нарушения сердечного ритма.

Если вы подозреваете, что ваша собака или кот съела ядовитое растение, не стоит ждать развития симптомов. Вам следует немедленно обратиться к ветеринару и, по возможности, показать фотографию или образец растения. Домашние средства, применяемые при отравлении людей, не следует испытывать на животных.

Когда вызвать скорую помощь

Симптомы отравления растениями могут значительно отличаться в зависимости от вида, количества употребляемой пищи, массы тела пострадавшего и чувствительности человека. Некоторые отравления вызывают симптомы быстро, в то время как в других случаях первые предупреждающие признаки появляются только через несколько часов.

Особенно тревожными симптомами могут быть спутанность сознания, недюжинная сонливость, потеря сознания, судороги, затрудненное дыхание, сильная рвота или нарушение кровообращения. В таких случаях следует немедленно позвонить в скорую помощь.

При подозрении на отравление растениями следует обратиться за токсикологической консультацией, даже если у пациента все еще нет симптомов.

Самое главное – всегда относиться к подозрению на отравление серьезно. Точная идентификация растения, потребляемого количества и времени может очень помочь в выборе правильного лечения. Поэтому осторожность – не преувеличение, а основное правило защиты здоровья.

Напомним, что также среди наиболее ядовитых растений Украины следует выделить борщевик Сосновского, белладонну, белены и некоторые другие. Очень важно знать, как они выглядят, чтобы избегать любого контакта с ними.

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