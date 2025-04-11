Здоровье глаз под угрозой: семь продуктов, которые могут привести к значительному ухудшению зрения

Продукты, ухудшающие зрение

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Сбалансированный рацион, богатый питательными веществами, является ключом к сохранению острого зрения и может помочь замедлить негативное влияние времени, ультрафиолетового излучения и длительного использования гаджетов на наши глаза. Нездоровое питание с избытком обработанных жиров и сахаров не обеспечивает необходимой поддержки для здоровья глаз и может даже ускорить возрастные изменения и привести даже к потере зрения.

К сожалению, с возрастом функция зрения может ухудшаться, в частности, из-за развития возрастной дегенерации желтого пятна одной из основных причин потери зрения у людей старше 50 лет в развитых странах.

Возрастная дегенерация желтого пятна — это прогрессирующее заболевание глаз, поражающее макулу — центральную часть сетчатки, ответственную за четкое центральное зрение, необходимое для чтения, управления автомобилем и распознавания лиц. ГТД может привести к значительной потере центрального зрения, хотя полная слепота наступает редко

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Однако, как подчеркивают специалисты, правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и снижении риска развития серьезных заболеваний.

Какие продукты отрицательно влияют на зрение

Диетологи подчеркивают, что некоторые пищевые привычки могут как защищать наше зрение, так и наоборот, повышать риск его ухудшения. Исследование, проведенное в больнице глаз и ушей штата Массачусетс (Massachusetts Eye and Ear Infirmary), выявило, что чрезмерное потребление продуктов, богатых определенными типами жиров, может способствовать прогрессированию возрастной дегенерации желтого пятна. В исследовании приняли участие 349 человек в возрасте от 55 до 80 лет с прогрессирующими стадиями возрастной дегенерации желтого пятна.

Согласно исследованию особое внимание следует уделять потреблению растительных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, а также линолевой кислоты, которые в больших количествах содержатся в некоторых популярных продуктах. Результаты показали, что высокий уровень потребления именно этих жиров, часто подвергающихся интенсивной обработке, может оказать негативное влияние на здоровье глаз.

Вот семь продуктов, потребление которых следует ограничить для сохранения зрения.

Маргарин. Этот искусственный заменитель сливочного масла часто содержит трансжиры и множество обработанных растительных масел, что может негативно влиять на общее состояние здоровья, включая здоровье глаз. Шоколад (особенно молочный и с высоким содержанием сахара). Помимо высокого содержания сахара некоторые виды шоколада могут содержать значительное количество насыщенных и обработанных жиров. Торты и пирожные. Эти кондитерские изделия, как правило, богаты сахаром, насыщенными и трансжирами, что не приносит пользы для здоровья глаз и организма в целом. Печенье (особенно промышленное производство). Многие виды печенья содержат большое количество обработанных жиров, сахара и искусственных добавок. Арахисовое масло (некоторые промышленные виды) . Некоторые коммерческие марки арахисового масла могут содержать добавленные гидрогенизированные масла (трансжиры) и большое количество сахара. Натуральное арахисовое масло без добавленных ингредиентов может быть полезным в умеренных количествах. Картофельные чипсы. Этот популярный снек содержит много насыщенных и трансжиров, соли и искусственных добавок, что делает его вредным для здоровья в целом. Картофель фри . Жареный в большом количестве масла картофель является источником насыщенных и трансжиров, а также имеет высокий гликемический индекс.

Среди других факторов развития ГТД, помимо неправильного питания, специалисты называют курение, высокое кровяное давление, семейный анамнез ГТД.

К счастью, существуют продукты, которые могут помочь поддержать здоровье глаз и снизить риск развития ГТД.

Продукты для здоровья глаз, которые следует добавить в рацион

Среди таких продуктов врачи, в первую очередь, называют рыбу (особенно жирные сорта, такие как лосось, скумбрия, сельдь). Богатая омега-3 жирные кислоты (ДГК и ЭПК) рыба важны для здоровья сетчатки. Веганской альтернативой могут быть добавки омега-3 на основе водорослей.

Яйца (особенно желтки) содержат ценные питательные вещества для глаз, такие как лютеин, зеаксантин, витамин А и цинк. Лютеин и зеаксантин являются мощными антиоксидантами, которые накапливаются в макуле и защищают ее от повреждения синим светом и окислительного стресса, снижая риск ГТД и катаракты.

Включение в рацион различных фруктов и овощей, особенно темно-зеленых листовых (шпинат, капуста кале) и ярко-оранжевых (морковь, сладкий картофель), также способствует здоровью глаз благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов.