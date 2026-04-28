"Жидкая смерть": кардиолог назвал напитки, которые медленно разрушают организм

Как газированные напитки разрушают организм / © Unsplash

Реклама

Кардиолог предупредил людей о «жидкой смерти». Именно так он назвал газированные сладкие напитки, которые миллионы людей пьют каждый день. По словам врача, именно газировки вредят организму даже больше, чем алкоголь.

Об этом рассказали Lad bible.

Кардиолог о вреде употребления газированных напитков

Кардиолог и кардиохирург Джереми Лондон рассказал о четырех вещах, которых он избегает, чтобы жить дольше. Среди них оказались газированные сладкие напитки. Кроме этого врач обратил внимание, что на продолжительность жизни может повлиять курение, в частности вейпы.

Реклама

«Во-первых, курение — безусловно, самое худшее, что вы можете сделать для всего своего тела. Оно разрушает ваши легкие, вызывает рак, высок риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Не курите!» — призвал врач.

Вторым в списке вреднейшего, что можно делать для здоровья, был алкоголь. Он назвал его токсичным для каждой клетки в организме. Джереми и сам отказался от алкоголя, ведь на себе ощутил его негативное влияние.

Также он назвал крайне вредные продукты, стоящие на третьем месте в антирейтинге: хлеб, макароны, ультраобработанная мука и пшеница. Джереми Лондон отметил, что 80% контроля веса — это диета, и только 20% — физические упражнения.

На последнем, четвертом месте в рейтинге вредных продуктов и напитков, оказались газированные сладкие напитки. Кардиолог назвал их «жидкой смертью». Он имел в виду газировки как Fanta, Coca-Cola, Pepsi и другие.

Реклама

«Просто не пейте их. И точка. Все», — призвал врач.

Люди потребляют высококалорийные напитки на основе сахара и не всегда отдают себе отчет, сколько калорий и чистого сахара попадает в их организм с каждым глотком.

В подкасте ZOE Science & Nutrition доктор Уильям Ли привел примеры вреда газированных напитков для человека:

«Подавляющее количество клинических доказательств показывает, что высокое потребление газировки связано со всем: от метаболических заболеваний до сердечно-сосудистых заболеваний и риска рака».

Реклама

Все это потому, что газировку разбавляют добавками, красителями, ароматизаторами, консервантами и большим количеством сахара.

Если пить сладкие газированные напитки постоянно, вредное влияние накапливается в организме и оказывает на него хроническое воздействие.

Какие напитки нельзя пить натощак

Газированные сладкие напитки лучше не пить с утра, ведь они могут стремительно повышать уровень сахара в крови и раздражать голодный желудок. Также нельзя пить натощак черный кофе, чаи с кофеином, цитрусовые соки, энергетики и алкоголь.

Все они раздражают желудок и вызывают скачки сахара в крови. Лучше начинать свой день с легкой закуски, а напитки пить вместе с едой. Если с утра очень хочется пить, лучше выбрать теплую воду для запуска организма. Лишь после легкого перекуса можно начинать день с кофе или апельсинового сока.

Реклама

Новости партнеров