Здоровые зубы: пять секретов, которые должен знать каждый

Украинский врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий рассказал о правилах чистки зубов, которые должен знать каждый. Читайте больше об этом в материале ТСН.ua.

Главная совсем не паста

Стоматолог объясняет, что для качественной чистки зубов паста особое значение не имеет. Разумеется, если вы приобретаете пасту для ребенка, стоит тщательно изучить ее состав, чтобы там не было опасных веществ. Или если в вашей водопроводной воде мало фтора, лучше брать пасту с фтором. Но гораздо важнее все же остается именно зубная щетка. Даже если просто чистить зубы водой и правильно подобранной щеткой – у вас будет гораздо меньше кариеса.

Зубную щетку должен подобрать специалист

Только стоматолог-гигиенист может выбрать идеальную для вас зубную щетку. Специалист знает все последние разработки в области чистки зубов. А еще именно он должен показать, как правильно использовать эту щетку. Согласно статистике, к сожалению, около 90% украинцев чистят зубы неправильно.

Если вы просто зашли в магазин и хотите купить зубную щетку, следует выбирать такую, которая имеет мягкие прямые ворсинки одинаковой длины. Многие считают, что жесткая щетка будет лучше чистить, но это ложное утверждение. Также идеальным вариантом считается электрическая щетка. Она гораздо лучше вычищает поверхность зубов. Также необходимо обратить внимание на так называемые интердентальные щетки, вычищающие загрязнение между зубами. Мало кто знает, что именно там накапливается большое количество грязи, к которой трудно добраться.

Чтобы были здоровые зубы, их нужно чистить дважды в день

У украинцев есть две основные проблемы, из-за которых они теряют зубы, говорит Заблоцкий. В первую очередь, это дыры в зубах, а еще пародонтит. Последняя проблема, это когда вы имеете здоровые зубы, но воспалены ясна. Если регулярно и правильно чистить зубы, ни одна из этих проблем не возникнет (даже если у вас есть генетическая предрасположенность к ним).

Врач рекомендует чистить зубы два-три раза в день. Обязательно утром и вечером, желательно еще раз после еды в обед. Утром можно чистить зубы до завтрака или после него. Также не забывайте раз в полгода проводить профессиональную чистку у стоматолога.

Чистка зубов под любимый саундтрек

Правила чистки зубов касаются прежде всего правильного угла, направления и времени. Этот факт был подтвержден Американской ассоциацией стоматологов. Чтобы зубы были здоровыми, взрослый человек должен чистить зубы так: 50% ворсин на поверхности зуба и 50% ворсин на десне, да еще и под углом 45 градусов. Так из-под десен выметается грязь, что предотвращает возникновение пародонтита.

Также следует помнить, что чистить зубы нужно не менее 2 минут. Многим тяжело это делать, поэтому врач советует включать свой любимый саундтрек, ставить таймер на 2 минуты и наслаждаться процессом.

Берегите зубы смолоду

Очень важно научить ребенка с малых лет заботиться о здоровых зубах. Многие родители считают, что не нужно чистить молочные зубы, но это не так. Стоматолог утверждает, что лечить детей очень непросто, а если они не будут правильно чистить зубы, все они будут в дырах. Если ежедневно чистить с ребенком зубы, он уже в 12 лет будет хорошо знать, что это обязательный пункт гигиены.