"Зеков привезли, если кто-то побежит назад — замочим": россиянин рассказал о заградотрядах на фронте

Воюющий в Украине оккупант рассказал жене или подружке о больших потерях на фронте и подкреплении из заключенных, прибывших в составе частной военной компании "Вагнер". Также оккупанто пожаловался на несоответствие в документах российских военнослужащих, согласно которым они все еще находятся на учениях на территории РФ.

Разговор захватчика перехватила украинская разведка, сообщает ГУР Минобороны.

"Ребята звонили в ваш комитет конченный. Говорят, нас в Украине нет. Представляешь? Мы на учениях", — говорит оккупант о несоответствии в документах российских солдат.

Захватчик также рассказал о немалых потерях на фронте.

"Трупов вы тоже не дождались и вряд ли их отправят в ближайшее время. Мертвых полно", — говорит он.

Для пополнения войск, по словам оккупанта, к ним прислали заключенных.

"У нас зеков привезли из тюрьмы. Ну их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим как заградотряды, бл*дь. Если кто-то назад побежит – замочим. У нас так поставлено. То есть мы сидим вторыми, охраняем первых. Позади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально. Свои пристрелят", — сказал россиянин.

Российских заключенных бросают на фронт в Украине

ПВК "Вагнера" была основана в 2014 году близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, который недавно признал, что он создал ПВК.

"Вагнер" публично начал вербовать заключенных из российских тюрем в начале этого года и отправлял их на передовую в Украину. Пригожин сам посещал российские исправительные колонии, где вербовал зеков.

В августе в разведке сообщили, что в Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев". Смертность членов ПВК "Вагнера" на войне составляет 90%.

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