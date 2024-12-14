«Зеленая» энергетика позволит сделать украинскую энергосистему более устойчивой перед российскими атаками

Об этом написал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в своей колонке для Всемирного экономического форума.

«Прогресс Украины в сфере возобновляемой энергетики выделяется на фоне войны и нестабильности. Это не просто следование глобальному тренду – это спасительный круг для будущего страны. устойчивой энергетической системы, менее уязвимой к атакам», — написал он.

Тимченко рассказал, что даже после потери 500 МВт ветроэнергетических мощностей из-за вторжения России в 2014 году ДТЭК удвоил инвестиции в возобновляемую энергетику и инвестировал в нее 1,4 млрд евро.

В частности, ДТЭК во время полномасштабной войны построил Тилигульскую ВЭС в 100 км от линии фронта, и в будущем компания планирует увеличить мощности этой электростанции до 500 МВт.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова планирует построить Полтавскую ВЭС мощностью 650 МВт.