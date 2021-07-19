Зеленое море и забитые пляжи: туристы возмущены отдыхом в курортной Затоке (видео)

Отдыхающие также говорят, что побережье завалено мусором.
В Затоке (Одесская область) несмотря на очень грязное море, пляжи переполнены туристами. Однако украинцы жалуются на сервис и еду.
Об этом пишет Обозреватель.
В этом году поселок городского типа собрал, наверное, рекордное количество отдыхающих по сравнению с прошлым годом, когда пляжи были пустыми из-за карантина. Однако сервис к высшему уровню не подтянули.
Жалуются также украинцы на плохую пищу. Не балует туристов и море — зеленое и грязное.
Кроме того, туристы жалуются на огромное количество мусора, который накапливается на пляжах города.
Масштабные стихийные свалки можно увидеть вдоль всего побережья Одессы и пригорода. Наличие мусорных баков никак не спасает ситуацию.
Так, в Крыжановке прибрежная территория завалена мусорными пакетами. Особенно много их можно увидеть около зон для пикников и кемпинга.
А на Чкаловском пляже спуск к побережью завален огромным количеством мусора, который никто не убирает.
Ранее сообщалось, что отдыхающие жалуются на "чистоту воды" у известного пляжа Аркадия. За последние несколько недель море в Одессе превратилось в настоящее болото. В воде — полно водорослей.