Зеленская призналась, как война изменила отношения с мужем: "Ненормальная жизнь для любого человека"

Первая леди Елена Зеленская честно призналась, как война в Украине повлияла на их отношения с мужем, президентом Владимиром Зеленским.

С началом полномасштабного российского вторжения супруги почти не видели друг друга. Правда, со временем их встречи участились. Елена Зеленская в интервью Daily Mail говорит, что это ненормально для любого человека – жить в стране, где идет война, ведь постоянно приходится переживать психологическую нагрузку и давление.

Но, как ни странно, российское вторжение только укрепило отношения первой леди и президента. По словам Зеленской, они с мужем понимают друг друга, ценят каждую встречу и стали очень близки.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Associated Press

"Мы видимся не так часто, как хотелось бы, поэтому каждая встреча — это радость. Мы никогда не устаем друг от друга, мы никогда не надоедаем друг друга. И это тоже укрепляет семью. Это ненормальная жизнь для любого человека - жить в стране, в которой продолжается война. Это постоянная психологическая нагрузка и давление. Я надеюсь, когда это давление уменьшится благодаря нашей победе, мы сможем остаться здоровыми и у нас все будет хорошо. Однако сейчас я думаю, что мы как никогда близки эмоционально. И мы очень хорошо понимаем друг друга", – откровенно поделилась первая леди.

Елена Зеленская говорит, что их брак базируется не только на большой любви, но и уважении. Первая леди очень гордится президентом. Во время полномасштабной войны Елена Зеленская снова убедилась, что вышла замуж за правильного мужчину, когда Владимир Зеленский выбрал оставаться в стране и бороться с агрессором.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

"На самом деле очень важно уметь уважать своих родных и близких. Я уверена, что любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что мне было бы очень сложно оставаться с ним, даже несмотря на огромную любовь, если бы я не верила в его честность. Я должна быть откровенной, да, я горжусь им. Но для меня это не было неожиданностью. Это было еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека", – поделилась первая леди.

Напомним, свою любовь уже обрела и 19-летняя дочь Зеленских. Недавно первая леди более подробно рассказала об избраннике Александре, который родом из Мариуполя.

Читайте также: