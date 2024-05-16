Зеленская призналась, как война изменила жизненные планы ее детей

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что война сильно повлияла на жизнь ее детей: 19-летняя дочь Александра сосредоточена на учебе, но не строит планы на будущее, а 11-летний сын Кирилл мечтает стать военным.

Об этом супруга президента Владимира Зеленского рассказала в интервью финскому изданию Yle.

По словам Елены Зеленской, ее дети, как, впрочем, дети всех украинцев, потеряли важные годы детства и подросткового возраста.

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Она говорит, что создавать ощущение "нормальной жизни" ей удается в редкие моменты, например, когда она помогает сыну с домашним заданием. Однако сигнал воздушной тревоги заставляет ее возвращаться к реальности: они с детьми прячутся "в обычном подвале".

“Утром я собираю детей в школу и мы продолжаем жить, но давление войны всегда присутствует. Жизнь не нормальная”, — отмечает Зеленская.

Супруга президента отметила, что ей, как матери грустно от того, что дочь, повседневные дела которой связаны в основном с учебой, не строит планов на будущее, а увлечения ее сына, не присущие мирному времени.

"Сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он может рассчитать их скорость. Хотелось бы, чтобы мой сын интересовался музыкой, искусством, спортом, а не мечтал служить в армии или авиации", — сказала первая леди страны.

Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о бойфренде своей 19-летней дочери Александре.

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