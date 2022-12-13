Зеленская рассказала о своих подругах в политике: "Очень теплые отношения"

Жена президента призналась, что с другими первыми леди они могут даже пропускать какие-то формальные начала и сразу начинать разговор.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что считает своими подругами первую леди Литвы Диану Науседу и первую леди США Джилл Байден.

Об этом Зеленская рассказала в интервью ТСН.

"Могу назвать своей подругой Диану Науседу – первую леди Литвы. Возможно, меньше мы встречались, но с госпожой Байден также у нас очень теплые отношения. Я не хочу перечислять перечнем, давать список, потому что кто-то может обидеться. А на самом деле у меня со многими ими очень теплые отношения", – призналась первая леди Украины.

"Дружба просто начинается после какого-то количества встреч. Здесь я уже могу сказать, что мы многократно встречались, и можем пропускать какие-то формальные начала, дипломатические или протокольные встречи. Можем сразу переходить к беседе", – поделилась Зеленская.

Напомним, Зеленская 12 декабря побывала с официальным визитом в Париже, где встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

На следующий день первая леди встретилась с президентом страны Эммануэлем Макроном и приняла участие в конференции в поддержку Украины.

Заметим, что Елена Зеленская и еще семь украинок вошли в список BBC 100 женщин из разных стран, вдохновлявших и влиявших на мир в 2022 году.

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