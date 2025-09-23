"Зеленский 2019 был другим": Белецкий об отношениях с президентом

Андрей Белецкий

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий рассказал о своем отношении к возможному отводу войск от линии фронта. Также он прокомментировал свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ полковник Андрей Белецкий в интервью «Радио Свобода».

Журналист спросил военного о непростых отношениях с Владимиром Зеленским в 2019 году. Тогда были разговоры об отводе войск из Золотого. «Мне 42-й год. Я ведь не лох какой-нибудь», — говорил Зеленский, когда приехал к бойцам. Билецкий утверждал, что со стороны президента это было абсолютное бытовое хамство. На сегодня Белецкий и Зеленский не общаются.

«Ну смотрите. Зеленский – верховный главнокомандующий. Я сейчас командир корпуса, был командиром бригады, еще некоторые должности занимал с 2022 года. Сейчас полномасштабная война, какие у меня могут быть отношения с верховным главнокомандующим? Вертикальные», — сказал Белецкий.

Белецкий подчеркнул, что свой функционал как верховный главнокомандующий Зеленский сегодня выполняет.

«Я ведь военный, понимаете, военный. Я на 100% занят и увлечен этим делом», — подчеркнул он.

Командир отметил, что в 2019 году, по его мнению, был другой Зеленский.

«По Золотому – я считаю, что тогда это был другой Зеленский. Вероятно, он верил в то, что хотели делать. Я считаю, что мы были правы. Потому что мы воевали в 2014 году. Отводы и сейчас будут неуместны, и тогда были неуместны», — заключил Белецкий.

Ранее Белецкий подчеркивал, что Украине необходима стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения. По словам военного, в 2022–2024 годах Украина доминировала в инновациях. Наши специалисты первыми создали систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошли революцию FPV и наладили работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами.

«Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировались на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их», — подчеркнул Андрей Белецкий.

Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения.