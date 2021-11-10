Зеленский анонсировал "Большую стройку" на железной дороге: новые поезда, City Express и рынок на 107 млрд грн

Зеленский анонсировал "Большую стройку" на железной дороге: новые поезда, City Express и рынок на 107 млрд грн

Возобновлено сотрудничество с отечественным производителем вагонов – Крюковским заводом.

Национальная программа "Большая стройка" пришла на железную дорогу, которая будет трансформирована, отремонтирована и получит новый парк вагонов для пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" заявил президент Владимир Зеленский.

"Стартует следующее, очень важное направление – новая украинская железная дорога. Годами железную дорогу разрушала коррозия: это плохой менеджмент и коррупция. Как ржавчина, ее покрыли непрозрачность и неэффективность. Из-за этих "не" она стала соответственно недешевой, неудобной и даже опасной", - сказал глава государства.

По его словам, первые положительные изменения уже есть: летом этого года государство вернуло контроль над Укрзализныцей. Впервые за 12 месяцев УЗ вышла на прибыльность, а изменение устаревшей системы тарифов на грузовые перевозки принесло 2 млрд гривен в этом году. УЗ начала закупать электроэнергию напрямую у государственного поставщика, экономя 4 млрд гривен.

Возобновлено сотрудничество с отечественным производителем вагонов – Крюковским заводом, благодаря чему началось обновление подвижного состава Укрзализныци. До конца года компания получит 3 новых дизельных поезда.

"Также в этом году Укрзализныця получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за 2 последующих года построить еще 500 таких. Это современные украинские купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – подчеркнул президент.

Он заявил, что в следующем году на маршруты выйдут первые электропоезда City Express в Киеве, Харькове и Днепре. К 2028 году будет обновлен парк грузовых вагонов, что создаст рабочие места и сформирует новый рынок объемом в 107 млрд гривен.

По словам заместителя руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, по президентской программе также электрифицируют 500 км путей до 2024 года для быстрого железнодорожного сообщения со всеми областными центрами; запустят высокоскоростной пассажирский маршрут Киев – Варшава; приобретут 130 грузовых электропоездов французской Alstom.

"Два года в Украине продолжается "Большая стройка" на дорогах. И абсолютно логично, что в свое время она должна было прийти на Укрзализныцю", - добавил Тимошенко.

Напомним, в этом году по программе президента "Большая стройка" будет обновлено 6 500 км автодорог и 245 мостов.

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