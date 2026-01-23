Зеленский анонсировал доплаты энергетикам: кто и сколько получит

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Энергетикам и работникам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после российских атак, выплатят по 20 тысяч гривен доплаты с января по март.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Что известно о доплате

По его словам, такое решение он принял вместе с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем и премьер-министром Юлией Свириденко.

«Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года», — заметил Зеленский.

Как уточнил Денис Шмигаль, энергетики ежемесячно будут получать дополнительные выплаты «на руки». В частности, программа охватывает работников предприятий всех форм собственности в следующих областях:

топливно-энергетический комплекс;

жилищно-коммунальное хозяйство (тепло-, водо- и газоснабжение);

«Укрзализныця».

Как будет работать механизм выплат

По информации министра энергетики, правительство разработало максимально упрощенный и цифровизированный алгоритм, чтобы люди могли получить средства без лишней бюрократии. Процесс будет включать несколько этапов:

Единый перечень: создается реестр предприятий, привлеченных к восстановительным работам. Онлайн-заявки: компании сами представляют списки работников бригад в электронном виде. Уведомление: каждый работник получит уведомление о праве на выплату через приложение «Дія» или СМС. Выплата: денежные средства автоматически поступят на уже действующие банковские счета работников в месяце, следующем за тем, в котором проводились работы.

«Благодарю энергетиков, тепловиков, газовиков, коммунальщиков, железнодорожников — всех, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл», — отметил Денис Шмигаль.

Напомним, украинская энергетика понесла болезненную и невосполнимую потерю. Трагически погиб член правления НЭК «Укрэнерго» и бывший исполняющий обязанности главы компании Алексей Брехт. Смерть настигла его на рабочем месте — на одном из объектов критической инфраструктуры.

Также в Киеве 19 января во время выполнения работ в квартире одного из столичных домов скончался слесарь.