Зеленский анонсировал исторический документ о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский поручил завершить документ о безопасности Украины / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил переговорной группе завершить подготовку и передать на рассмотрение на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сообщил по итогам детального доклада украинской переговорной команды по поводу контактов с американской стороной 12 января.

По словам Зеленского, во время встречи был согласован график работы на ближайшие две недели — в частности, по запланированным встречам, подготовке необходимых документов и возможному подписанию договоренностей.

«Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такой уровень текст достигает сейчас», — подчеркнул президент.

Отдельное внимание при обсуждении было уделено вопросам восстановления и экономического развития Украины. Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и профессиональную экспертизу всех экономических аспектов будущих двусторонних соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних форматов — Украина, Европа и Америка.

Также были определены ключевые параметры механизмов использования средств на восстановление, поступающих от международных партнеров.

Президент отметил, что Украина осознает факт коммуникации США с Россией по поводу базовых политических рамок завершения войны. В то же время, Киев четко сформулировал собственное видение и ожидает однозначного сигнала от Москвы о готовности прекратить войну на реальных условиях.

В случае отсутствия такой готовности, подчеркнул Зеленский, международное давление на государство-агрессора должно только усиливаться. В частности, речь идет о борьбе с теневым танкерным флотом РФ и финансовыми схемами обхода санкций.

«Если Россия выберет войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение ее экспортных доходов», — резюмировал президент.

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал срочный визит в США для окончания войны.

Ранее речь шла о встрече с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны. Ведь, по словам президента Украины, вопрос защиты неба — ключевой.