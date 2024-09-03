Зеленский анонсировал изменения в правительстве: есть кадровые решения

Осень будет чрезвычайно важна для нашего государства.

Наши государственные институты должны быть настроены так, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны. Для этого мы должны усилить некоторые направления правительства.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе", – отметил главнокомандующий.

Напомним, в Верховную Раду поступили заявления об отставке министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюски, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и глава Фонда госимущества Виталия Коваля.

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