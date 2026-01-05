Зеленский анонсировал кадровые изменения в МИДе и среди украинских послов — что известно

Зеленский заявил о ротации послов и новых назначениях в МИД / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил о предстоящих масштабных кадровых ротациях в Министерстве иностранных дел Украины и дипломатическом корпусе, в том числе среди послов.

Об этом глава государства сообщил после доклада министра иностранных дел Андрея Сибиги 5 декабря.

По словам главы государства, в ходе встречи были обсуждены результаты дипломатической работы Украины в 2025 году, а также ключевые задания на текущий год.

Реклама

«Главное, чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов», — подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что вопрос ротаций в дипломатическом корпусе уже находится в активной фазе. В ближайшее время министр иностранных дел должен предоставить соответствующие кандидатуры для принятия решений.

Отдельно Зеленский отметил, что, учитывая необходимость стабильно результативной работы внешнеполитического ведомства, будет определена кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел Украины.

«Жду предложений для решения», — подчеркнул президент.

Реклама

Напомним, сейчас в Украине продолжается процесс обновления вертикали власти. Он охватывает широкий круг ведомств — от Кабмина до правоохранительных органов и сектора безопасности.

Уже известно, что Кирилл Буданов стал руководителем офиса президента. Президент своим указом назначил его на должность в тот же день, когда главный военный разведчик ответил согласием.

Также Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудил с ним политическую и информационную ситуацию вокруг государства.

Президент сказал, что «рад видеть Дмитрия — в команде Украины».

Реклама

«Мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия», — добавил он.

5 января президент назначил бывшую канадскую министерку Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития, которая является специалистом именно по таким вопросам и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.