Зеленский анонсировал контракты для военных после войны: подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина вместе с международными партнерами обеспечит финансирование специальных контрактов для военнослужащих, которые решат продолжать службу после завершения боевых действий.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.

«Есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными, и они после войны, это их право, вернутся домой. Что могут сделать партнеры и Украина вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить», — сказал Зеленский.

Также президент Украины добавил, что украинская армия уже доказала свою эффективность. Важно, чтобы украинские защитники не потеряли опыт, который приобрели в этой войне. По словам Зеленского, для Украины именно армия, которая поддерживается разными финансовыми форматами, является гарантией безопасности в послевоенный период.

Ранее Президент Украины заявил, что «коалиция желающих» из более чем 30 стран готова обеспечивать гарантии безопасности для Украины после прекращения огня с участием на земле, в небе и на море.

Напомним, визит президента Украины в Берлин сопровождался неожиданным техническим коллапсом, когда компьютерная сеть Бундестага вышла из строя. Сбой был столь масштабным, что вызвал слухи о диверсии российских спецслужб.