Зеленский анонсировал новую программу зимней поддержки: какую помощь получат украинцы

С декабря этого года в Украине начнет работать новая программа зимней поддержки, которая будет предусматривать отдельную помощь для социально уязвимых категорий населения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в субботу, 1 ноября.

Он напомнил, что прошлой зимой почти 14 млн украинцев воспользовались тысячей гривен поддержки и другими направлениями государственных программ.

«Этой зимой тоже будем помогать нашим людям. Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, зимнюю поддержку. Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены», — сообщил Зеленский.

По его словам, этой зимой будет сохранена такая же прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности.

«Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали», — отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что этой зимой будет обязательно сохранена фиксированная цена на газ, а также на электричество для бытовых потребителей.

Кроме того, президент сообщил о запланированном расширении медицинских программ.

«Проект чек-апов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе», — отметил он.

По поручению президента правительство должно представить детали пакета зимней поддержки до 15 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство готовит инициативу, которая предусматривает выплату 6,5 тысячи гривен малообеспеченным семьям, в частности тем, что проживают на прифронтовых территориях.