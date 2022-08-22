Зеленский анонсировал новую систему ветеранской политики в Украине: подробности

Он подчеркнул, что государство создаст такую систему ветеранской политики, которая позволит военным переходить к гражданской жизни.

Об этом 22 августа во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины. И реагировать должно не только государство, но и бизнес, что очень важно, работодатели, образование", — подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что в Украине планируется создать новую систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире.

"Но наша цель в том, чтобы украинский опыт ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другими в мире", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила по Украине Россия за полгода полномасштабной войны.

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