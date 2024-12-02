Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в армии: что известно

Это не последние перестановки, они еще будут, поскольку нужно двигаться быстрее, объяснил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе. Это необходимо для того, чтобы "двигаться быстрее".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

"Недавно я представлял План стойкости прежде всего внутри нашего государства. И обороноспособность, способность, наши военные являются одним из главных приоритетов единства и других пунктов этого плана. Там есть конкретные реформы, конкретные решения", — отметил президент.

По словам Зеленского, эти решения принимаются "конкретными людьми".

"Это не последние перестановки, они еще будут, поскольку нужно двигаться быстрее", – сказал он.

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, Владимир Зеленский принял важные кадровые решения по армейскому командованию. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол.

Также Зеленский назначил полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он – командир 93-й бригады "Холодный Яр".

Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск - что известно

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