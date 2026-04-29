Зеленский анонсировал новые обмены: кого Украина готовится вернуть из плена

Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит следующие обмены пленными и надеется в ближайшее время вернуть домой находящихся в российской неволе украинцев.

Об этом глава государства сообщил после встречи с командой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По словам Зеленского, во время совещания подробно обсудили результаты обменов, уже состоявшихся в этом году, а также подготовку следующих этапов.

Реклама

"Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории", - заявил президент.

Он отметил, что Координационный штаб уже разработал необходимые документы и списки для обменов. Также, по его словам, продолжается постоянная коммуникация с российской стороной по гуманитарным вопросам.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит обо всех гражданах, которые остаются в российской неволе, как военных, так и гражданских. Отдельное внимание уделяется людям, оказавшимся в плену еще до начала полномасштабного вторжения.

Кого Украина пытается вернуть

В ходе встречи также обсудили запросы международных организаций и работу с партнерами по увольнению украинцев.

Реклама

Президент подчеркнул, что прогресс нужен ко всем категориям пленных.

«Журналисты, мэры городов и руководители общин, энергетики, наши воины — азовцы, морпехи, десантники и все остальные, по ком обменный процесс идет особенно сложно. Наша цель – вернуть домой всех наших людей из неволи», – сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона сверяет всю информацию и проверяет данные по каждой фамилии.

Президент добавил, что иногда человек находится в списке без вести пропавших, но впоследствии его находят в лагерях на территории России и возвращают в Украину.

Реклама

Зеленский также сообщил, что Украина будет говорить с отдельными лидерами стран-партнеров для дополнительных шагов по вопросу освобождения пленных.

«Работа будет продолжаться», — подытожил президент.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, Украина освободила из российского плена 193 защитника, среди которых бойцы ВСУ, Нацгвардии и МВД. Часть героев незаконно содержалась в тюрьмах Чечни без официального подтверждения их статуса.

Новости партнеров