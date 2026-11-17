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- Украина
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Зеленский анонсировал новые операции в ответ на агрессию России: что заявил
Украина продолжит борьбу за освобождение всех оккупированных территорий, несмотря на протяженность фронта. Владимир Зеленский объяснил, на чьей стороне сейчас стратегическая инициатива.
У Украины нет другого выбора, кроме как продолжать освобождать все свои территории и выбивать россиян из всех областей, несмотря на значительную протяженность линии фронта.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что страна продолжит активные действия в ответ на российскую агрессию, и отметил, что стратегическая инициатива на поле боя находится на стороне Украины.
«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта — уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива все же за нами», — заявил Зеленский.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Украина нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения обороны до конца года. Владимир Зеленский озвучил партнерам недостающую сумму и призвал выполнить предварительные обещания.
Также Владимир Зеленский объяснил партнерам, почему имеющихся самолетов уже недостаточно, а озвучил новую потребность украинской авиации.